Lidí bez domova není na Svitavsku mnoho

Svitavsko – Posedávají na lavičkách v parcích nebo na nádražích. Shlukují se před obchodními centry a stánky s občerstvením. Sluncem osmahlé tváře, rozcuchané vlasy a vousy. Karel Kryl je ve své písni z šedesátého osmého roku nazývá důchodci. Dnes to jsou podle amerického vzoru lidé bez domova, bezdomovci.

Sociální fenomén bezdomovectví se nevyhnul ani městským lokalitách na Svitavsku. Většinou ale nezpůsobuje takový problém, jako ve velkých městech.



Spolehlivá statistika neexistuje. Přesto se zdá, že nejvíce lidí bez domova se vyskytuje ve Svitavách a Litomyšli. „Ve městě se pohybuje asi třicet zjevných bezdomovců, tedy těch, kteří přespávají v různých opuštěných objektech a pohybují se jak na ulici, tak ve veřejných budovách,“ říká Šárka Řehořová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví svitavského městského úřadu.



Další skupinu podle Šárky Řehořové tvoří osoby, které jsou bezdomovectvím ohroženy. Těchto osob je zhruba sedmdesát. Získávají příležitostné bydlení u přátel nebo v ubytovnách.



Podobná situace jako ve Svitavách panuje rovněž v Litomyšli. „Ve městě bezdomovci jsou, je to z toho důvodu, že jsme tranzitním městem podobně jako Svitavy,“ vysvětluje mluvčí Litomyšle Michele Vojáček.



Počet litomyšlských bezdomovců se však podle Vojáčka dá jen těžko uvést přesně. „Podle vyjádření velitele městské policie se jedná o několik desítek osob,“ dodává litomyšlský mluvčí. „K začátku letošního roku máme evidováno celkem 228 občanů, kteří mají trvalý pobyt na ohlašovně úřadu. Není v našich silách zjistit, kolik z těchto občanů je bezdomovců,“ uzavírá Michele Vojáček.



NECELÁ DESÍTKA

V Moravské Třebové se jedná o necelou desítku osob. „Ve skutečnosti však neodpovídá jejich status charakteristice bezdomovectví, neboť mají všichni zajištěno bydlení v ubytovnách. Pouze se většinu dne zdržují na veřejných prostranstvích, zejména v městském parku a u prodejen potravin,“ upřesňuje mluvčí města Dagmar Zouharová.



Podobně je na tom Polička. „Aktuálně máme zhruba šest lidí na ulici. Zdržují se okolo vlakového a autobusového nádraží, v blízkosti místních obchodních řetězců a v městském parku,“ přibližuje mluvčí města Naděžda Šauerová.



Pouze jednoho stálého bezdomovce, který podle starosty Dušana Pávka nepředstavuje svým chováním žádnou hrozbu, mají v Jevíčku. „Bezdomovectví není naštěstí zásadním problémem. Tato osoba je pravidelně monitorována ze strany bezpečnostní agentury,“ říká starosta.



Bezdomovce pravidelně kontroluje městská policie. Nejčastějším problémem, který musí městští policisté řešit, je požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, což vetšinou městské vyhlášky zakazují. „Problémy s bezdomovci jsou, nicméně se dají vyřešit. Jedná se například o krádeže jídla v místních supermarketech,“ přibližuje Michele Vojáček.



PROBLÉM S ODPADKY

Dále je to hromadění odpadků a nasbíraných věcí na místech, kde se bezdomovci zdržují nebo přenocovávají. Tento problém jednoduše vyřešili v Moravské Třebové. „Technické služby letos na jaře provedly radikální řez křovin v parku, ve kterých se dotyční zdržovali a po prosvětlení prostranství se problém neopakuje,“ sděluje Dagmar Zouharová.



Ve Svitavách přespávají bezdomovci v různých opuštěných objektech. „Využívají opuštěné továrny, maringotky, včelín v lese, bunkr za nádražím,“ popisuje vedoucí sociálního odboru Šárka Řehořová.



Nejde ale jen o represi. Města se problém bezdomovectví snaží vyřešit prevencí. Ne vždy se to však daří. „Pravidelně s bezdomovcem komunikujeme ohledně jeho možného zapojení do pracovního procesu, ovšem přístup a ochota k práci z jeho strany je nulová,“ vysvětluje jevíčský starosta Dušan Pávek.



STARÁ SE CÍRKEV

V Moravské Třebové pečuje o bezdomovce téměř bezvýhradně církev. Konkrétně otec Šebestián, jenž vloni získal titul laskavec, kterým Nadace Karla Janečka oceňuje ty, kteří nezištně konají dobré skutky.



V Litomyšli mají lidé bez domova možnost využít sociální ubytovnu. „Ubytovaní však musí mít trvalý pobyt ve městě, nebo zde musí pracovat. Ve výjimečných případech může rada svolit s ubytováním člověka, který tyto podmínky nesplňuje,“ popisuje Vojáček.



Možnost ubytování a základní hygieny mají lidé bez domova i ve Svitavách a Poličce. A města se bezdomovcům snaží pomoct i při návratu do běžného života.