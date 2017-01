Lidé vyběhli do roku oslav

Dolní Újezd - Zasportovat si na Nový rok nemusí být špatný nápad.

"Byla jsem po svátcích už docela zlenivělá a potřebovala jsem se rozhýbat. Běh mi pomohl," řekla Jiřina Mlejnková. Byla jedna z pětašedesáti účastníků Novoročního ubíhání v Dolním Újezdu. Letos běžci proběhli symbolickou bránou už počtvrté.



„Nápad uspořádat ubíhání vznikl z recese po našem krajském vítězství ve Vesnici roku. Ubíháme starému roku a vbíháme do toho nového. Je fajn, že se potkáme a přichází si zaběhat i děti," uvedl Stanislav Hladík, starosta Dolního Újezdu. Běžci se letos vydali na trasu dlouhou zhruba čtyři kilometry, nevadilo jim ani mrazivé počasí.



SLAVÍ 850 LET



Novoroční ubíhání ale mělo letos ještě další smysl. Rok 2017 bude totiž v Dolním Újezdu plný oslav. „Myslím, že letošní rok bude hodně náročný. Připomínáme si totiž 850 let od první zmínky o obci. Výročí nás bude provázet celý rok a všechny akce ho v sobě ponesou," vysvětlil újezdský starosta. Nejdůležitějším bodem v programu oslav 850 let je bezesporu sobota 24. června. „Vrchol přijde v červnu, kdy se uskuteční historicky první sraz rodáků Dolního Újezdu. Kolik jich je, zatím nevíme. Obejdeme se zastupiteli všechny občany a rozdáme pozvánky, aby nám pomohli lidé rodáky zkontaktovat, jejich rodiny a přátele. Nechceme na nikoho zapomenout," dodal Stanislav Hladík.



Někteří Úježďáci žijí až v Austrálii. „Nejvzdálenější rodáci jsou určitě v Americe, ale obávám se, že až tam nesahají naše prameny, abychom je mohli oslovit," uzavřel starosta Hladík. Připravit důstojné oslavy nejde během pár dní. V Dolním Újezdu se proto připravují už od loňského podzimu. Zapojit by se měly všechny spolky v obci. K nim se přidají i škola a školka. „Už máme připravené logo oslav a pracujeme na propagačních předmětech. dále chystáme kvíz do obecního zpravodaje, kde se občané naší obce dozví zajímavosti z historie i současnosti o dolním Újezdu," řekla k přípravám oslav místostarostka obce Zdenka Nováčková. Prozradila, jak by mě být koncipován hlavní program oslav. „Na sjezd rodáků toho chystáme opravdu mnoho. Chceme aby se bavily celé rodiny. Dále uspořádáme den otevřených dveří po celé obci. Lidé se tak podívají do obecních budov a kulturních památek," dodala závěrem Zdenka Nováčková. (ik,pš)