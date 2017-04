Lidé nasbírali tuny odpadků

Svitavsko – Stovky lidí a tisíce kilogramů nejrůznějšího odpadu. To je výsledek víkendové akce, do které se zapojili lidé po celé České republice. Nejinak tomu bylo na mnoha místech ve svitavském a ústeckém okresu.

Všechny lokality spojují dvě věci, které nelze označit jinak než slovem pozitivní. Oproti loňskému roku se zkrášlit přírodu vydalo více lidí, kteří našli méně odpadků. „Potřetí jsme vyrazili na stejné místo, a zatímco dříve jsme jej čistili čtyři hodiny, tak letos to bylo jen hodinu. Nasbírali jsme i o tři pytle méně," řekl Daniel Brýdl z Litomyšle. Zde se od pátku vydalo do města a okolí v malých skupinkách více než sto dvacet lidí. To je o poznání více než v minulých letech. Další mají v plánu uklízet i tento týden.

„Nasbírali jsme prozatím sto dvacet pytlů a další odpad, co se do nich nevešel, v obdobném množství," prozradil koordinátor akce Jan Vavřín. Za zmínku stojí i fakt, že například zástupce charity a speciální školy neodradil od úklidu ani páteční déšť.

UBYLY PET LAHVE

V Ústí nad Orlicí si dobrovolníci vzali na pomoc techniku. Multikáry a auto s přívěsem po celou sobotu odvážely odpad do sběrného dvora. Podle odhadů zmizelo z přírody osm tun odpadků. I zde museli sběrači konstatovat, že je to méně než v minulém roce. Ubyly zejména PET lahve. Důvodem může být i skutečnost, že obyvatelé Ústí dostávají za jejich sběr slevy z poplatku za komunální odpad v rámci zapojení do projektu pytlového sběru tříděných složek odpadů.

Lidé, kteří se zapojili do akce Ukliďme Česko, se mohli zaregistrovat na webových stránkách, kde se dozvěděli, kdo a kde bude uklízet. Potěšující zprávou je, že další se vydali pomoci přírodě od projevů lidské hlouposti – v podobě odhazování nepotřebných věcí mimo odpadkové koše – zcela neorganizovaně.

Úklid se netýkal jen větších měst, ale i obcí. Například v Horní Čermné na Lanškrounsku se vydaly sbírat odpad desítky lidí. Ti si práci rozdělili do více dnů. I zde se zapojili zástupci několika institucí. Hasiči, školáci i myslivci vyrazili sbírat odpad a mimo jiné se jim podařilo objevit dlouho skrytou černou skládku.

Ve městech a vesnicích se to o víkendu hemžilo úklidovými četami. „Nenasbírali jsme tolik jako v minulých letech. Dříve to bylo třeba i několik metráků odpadu," konstatoval Radek Šilar, koordinátor úklidu v Horní Čermné.

NEUVĚŘITELNÉ NÁLEZY

Asi nikoho nepřekvapí, že nejčastějšími nalezenými předměty byly obaly od potravin. Zejména plastové lahve. Sběrači však objevili i věci, které mnohdy nelze dát ani do popelnice. „V loňském roce jsme našli záchodovou mísu. Letos to bylo autosklo a autorádio," prozradil nezvyklé nálezy Daniel Brýdl. Nebyly to však jen nepotřebné věci z domácností, které sběrači našli pečlivé ukryté nebo jen nedbale odhozené do křoví či příkopů podél cest.

Smutnými nálezy byla mrtvá zvířata, která někdo zabalil do starých pytlů. Šlo o psa a bažanta.

Jeden z nálezů dokonce skončil v rukou strážců zákona. „Našli jsme mnoho odhozených kuriozit, jako byly dětský kočárek, různé součástky aut, monitory, velké množství pneumatik. Kožený batoh s mobilním telefonem, peněženkou, doklady a klíči od domu jsme předali státní policii," řekl Lukáš Prokeš z Ústí nad Orlicí.