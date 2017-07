Letošní ročník Smetanovy Litomyšle nasadil laťku, kterou bude za rok těžké překo

Litomyšl – Poslední tóny 59. ročníku Smetanovy Litomyšle zazněly na zámeckém nádvoří a v Klášterních zahradách ve čtvrtek. Už nyní je jasné, jak bude vypadat jubilejní ročník.

ZHMOTNĚNÍ SNU

Zájem diváků o letošní festival byl obrovský. Naznačily to už březnové údaje o prodaných vstupenkách. I tento fakt přispěl k tomu, že se pořadatelé festivalu rozhodli zpřístupnit atmosféru hudebních slavností široké veřejnosti. Podařilo se tak realizovat projekt Festivalové zahrady. „Chtěli jsme něco pro Litomyšláky. Byl to experiment, který vyšel. Našeho nápadu se chytli i sponzoři a v Klášterních zahradách tak vzniklo místo, které by se dalo označit jako fanzóna Smetanovy Litomyšle,“ řekl ředitel festivalu Jan Pikna.



V Klášterních zahradách měly tisíce návštěvníků možnost zhlédnout hudební vystoupení několika kapel, ale i starší pořady ze Smetanovy Litomyšle. Připraveny byly zábavné programy pro děti a nejen ty si užily například pohádku Anděl Páně 2 nebo divadelní představení.



Kaňkou na kráse byla při několika akcích nepřipravenost provozovatelů občerstvení, kteří v teplém počasí nezajistili dostatečné množství jídla a pití. Ani to však neznamená, že by se podobná akce nekonala příští rok.



Uplynulý ročník lze z pohledu pořadatelů i díky novému projektu bezesporu hodnotit jako úspěšný. „Je to neuvěřitelné. Všichni účinkující dorazili a představení byla téměř vyprodána. Na programu nebyl slabý pořad,“ zhodnotil skončený festival Jan Pikna.



Obdobná slova zvolil i dramaturg Smetanovy Litomyšle Vojtěch Stříteský. „Dva projekty neměly ambice býti těmi nejlepšími, ale přesto to byly velké počiny. Jako první bych zmínil vystoupení slovinského vokální sexteta Ingenium Ensembl. Pořad komorního charakteru byl mimořádný, i když nebyl vyprodaný. Druhý byl Jam Session světoznámého trumpetisty, klavíristy a skladatele Artura Sandovala. To byla taková jazzová jízda, že na ni diváci i hráči nezapomenou,“ vyzdvihl dva pořady Vojtěch Stříteský.



JUBILEJNÍ ROČNÍK

V příštím roce se uskuteční 60. ročník největšího festivalu klasické hudby pod širým nebem. Program bude čítat kolem čtyřiceti pořadů, které jsou už naplánovány. Formát festivalu vylučuje, že by šlo pouze o klasiku. „Takoví nejsme a doufám, že nebudeme. Přesahové pořady však budou jen okrajovou složkou. Koncert na přání rozhodně nebude ze světa klasiky,“ prozradil dramaturg.



Velkým překvapením bude i koncert na hranách stylů. „Společně vystoupí kapela -123 minut a PKF – Prague Philharmonia. To je projekt, který se uskutečnil jednou v Praze,“ dodal tvůrce programu.



Jubilejní ročník festivalu bude mít slavnostní punc. Důvodem je i stoleté výročí republiky. Diváci budou moci vidět například světovou premiéru opery Libuše od Bedřicha Smetany, která je v souladu s přáním autora hrána jen při významných příležitostech. „Uslyšíme nejkrásnější skladby, které dali čeští skladatelé světu, a vedle toho řadu děl světových. Přiletí mexický tenorista Javier Camarena, který v České republice nikdy nehrál,“ prozradil čtenářům Deníku Vojtěch Stříteský.



Skončený ročník nasadil laťku vysoko. Organizátoři se shodují, že překonat ho bude těžké.