Letní večery opět zpříjemní i projekce pod širým nebem

Svitavsko, Orlickoústecko - Ideální prázdninovo-dovolenkový večer? Co takhle hvězdné nebe nad hlavou při sledování hitů stříbrného plátna? Letní kina se rozjedou ve většině měst, ale i některých obcích.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Václav Pancer

Víc lidí než ve městě

Tradici už má v Přívratu. Poprvé tu promítačka spustí 15. července, na programu bude film Bezva ženská na krku. V Přívratu přijdou vždy s něčím originálním a nejinak je tomu i v případě letního kina. „Každé kino má pod patronátem některý ze spolků, které působí v Přívratu. Každý nabídne něco speciálního. Patnáctého července to budou soutěže pro děti a rodiče," uvedl zdejší starosta Jan Stránský. Letní biják se tu osvědčil. „Dokonce na něj jezdí i lidé z okolí. Byla promítání, na kterých jsme měli vyšší návštěvnost než ve městech," dodal Jan Stránský.

Oblíbeným místem na sledování filmů je i koupaliště v Sebranicích. Tuto akci podporuje obec, provozovatel tak neplatí nájem a diváci pouze dobrovolné vstupné. „Letní kino je další možností kulturního vyžití v Sebranicích a důvod k návštěvě koupaliště, které má večer úžasnou atmosféru," prozradila starostka Sebranic Lenka Karalová.

Promítání pod širým nebem bude i v Jablonném nad Orlicí, suplovat bude běžné kino. To právě prochází rekonstrukcí. Letní kino bude základním kamenem Jablonského kulturního léta. „Promítání se uskuteční každý čtvrtek v prostoru volejbalového kurtu u koupaliště. Začátky představení budou s ohledem na setmění v červenci od 21.30 a v srpnu pak od 21.00 hodin," informovali pracovníci kultury v Jablonném.

Hvězdné české filmy

Ve Svitavách přivítají v parku Jana Palacha diváky od 7. července. Podtitulem promítání je Hvězdné české filmy 60. let 20. století na večerní obloze. K vidění tak o pátečních podvečerech budou filmy jako Rozmarné léto, Lásky jedné plavovlásky, Všichni dobří rodáci, Limonádový Joe nebo Hoří, má panenko.

V Litomyšli se už čtvrtým rokem promítání koná ve sportovním areálu za sokolovnou. Oblibu si tento areál získal díky renovaci. Letos si organizátoři ze Smetanova domu připravili novinku. Došlo ke spojení interního a externího audio a video systému. V praxi to pak znamená, že film běží na plátně venku i ve vnitřních prostorách restaurace. „Používáme více reproduktorů a divák tak má pocit, jak kdyby se díval v automobilu," poznamenal ředitel Smetanova domu Leoš Krejčí. Díky kvalitě zvuku do budoucna plánuje promítat i záznamy z koncertů.

Přijede Kinematograf

Už tradičně zamíří na Orlickoústecko a Svitavsko i Kinematograf bratří Čadíků. Pojízdné kino křižuje českou a moravskou krajinou už pětadvacet let a charakteristický je pro něj i charitativní podtext. Vstupné na projekce je dobrovolné a vybraný obnos je vždy věnován na dobročinné účely. V tradičním termínu dorazí Čadíci i do Ústí nad Orlicí. „Spolupráce s kinematografem má už mnohaletou tradici," říká ředitel Klubcentra Karel Pokorný a dodává, že promítat se bude opět v parku pod Roškotovým divadlem. Zkušenosti ukázaly, že je to skvělé místo. „Změna prostředí, kdy se promítá v parku, diváky oslovila, chodí rádi a projekce si užívají, mnozí při nich i piknikují. Má to prostě duši," podotkl Karel Pokorný. Mobilní kino tu bude promítat od 23. do 28. srpna. Filmoví fanoušci se mohou těšit například na filmy Trabantem do posledního dechu, Teorie tygra nebo Špunti na vodě.

Letní kina

Přívrat, za prodejnou

15. 7., 29. 7., 5. 8., 19. 8.



Litomyšl, areál za sokolovnou

30. 6., 7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7.



Choceň, volejbalové kurty

29. 7, 4. 8., 5. 8., 11. 8., 12. 8., 1. 9., 2. 9.



Polička, na zahradě Centra Bohuslava Martinů

30. 6., 12. 7., 29. 7.



Česká Třebová, park Javorka

7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 18. 8., 25. 8.

Kinematograf na Novém náměstí:

7. – 12. 8.



Lanškroun, zámecké zahrady

(termíny budou upřesněny dle počasí)



Kinematograf bří Čadíků

3. 8. – 6. 8. Litomyšl

7. 8. – 10. 8. Libchavy

15. 8. – 18. 8. Vysoké Mýto

19. 8. – 22. 8. Dolní Čermná

20. 8. – 23. 8. Letohrad

23. 8. – 28. 8. Ústí nad Orlicí

29. 8. – 1. 9. Moravská Třebová



Vysoké Mýto, amfiteátr

6. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7., 3. 8., 10. 8.,



Svitavy, park Jana Palacha

7. 7., 14. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8.



Sebranice, areál koupaliště

1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7.



Žamberk, pěší zóna

7. 7., 16. 7., 21. 7., 28. 7., 4. 8.