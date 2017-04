Lázeňská kolonáda ožije v Litomyšli pošesté

Litomyšl – Akce, která nabízí pohlazení po duši. I tak by se dalo nazvat již tradiční otevření lázeňské sezony ve Smetanově městě.Stejně jako v letech minulých jde v případě Lázní ducha zejména o radost a recesi.

Zahájení lázeňské sezony v Litomyšli.Foto: Deník/ Petr Šilar

Program, který již započal ve středu, je nesmírně bohatý a nabízí kulturní vyžití nejrůznějšího charakteru. Vrcholem celé akce bude slavnostní zahájení s průvodem, které je naplánováno na sobotu od 14 hodin.

Chybět nebudou oblíbené lázeňské prameny, speciální lavičky, výstava historických vozidel a na vše bude dohlížet prvorepublikové četnictvo. Pro návštěvníky je doporučeno oblečení, které sluší lázeňskému pobytu.



O hudební program se postarají pouliční umělci, stejně jako kapely zvučných jmen. O několik let zpátky posunou návštěvníky Sestry Havelkovy a další swingové skupiny. Na pódiu se pak představí kapela Žlutý pes v čele s Ondřejem Hejmou. Jako moderátor provede akcí Václav Žmolík.



Na soutěživé návštěvníky pamatují organizátoři akce stejně jako v minulých letech. Uskuteční se soutěž o nejhezčí lázeňský kostým nebo klobouk. Kdo ochutná lázeňské prameny, tak má šanci vyhrát zajímavé ceny. Kdo nestihne všechno o nabitém víkendu, tak má šanci vyplnit hrací kartu až do konce roku.



MYSLÍ NA PŘÍRODU

Jednou z novinek, která je připravena nejen na tento víkend, jsou originální kelímky. Místo jednorázových kelímků bude pivo čepováno do kelímků vratných. Lépe se drží, lépe se z nich pije a navíc krásně vypadají. „Ty naše budou mít speciální váchalovskou tematiku a možná je nebudete chtít ani vrátit," sdělila vedoucí odboru kultury Michaela Severová. Lázně ducha se tak stanou další akcí, kde je myšleno na pořádek ve městě i na přírodu.



Program se uskuteční na zámeckém návrší, Toulovcově náměstí a na kolonádě, která spojuje tato dvě místa.