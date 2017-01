Křižovatku u autobusového nádraží čeká rekonstrukce, zahájena bude už letos

Moravská Třebová – Lidé se musí připravit na potíže. Opravy zkomplikují dopravu ve městě.

Křižovatka v centru Moravské Třebové se dočká rekonstrukce. Foto: archiv města M. Třebová

Problematickou křižovatku ulic Komenského a Lanškrounská u autobusového nádraží čekají v letošním roce výrazné změny. Město zahájí práce na její rekonstrukci, která potrvá nejméně dva roky. Se zahájením prací se, podle místostarosty Pavla Brettschneidera, počítá po dokončení výběrového řízení na realizátora stavby, které proběhne kolem poloviny roku. Výsledkem by měla být křižovatka s odbočovacím pruhem.

Místostarosta Brettsch-neider shrnuje důvody, které vedly radnici k rozhodnutí, pustit se do náročné opravy. „Záměrem celého projektu je rekonstrukce komunikace Lanškrounská s vybudováním odbočovacího pruhu v křižovatce směrem na ulici Komenského. Úprava křižovatky urychlí a zklidní dopravu v této části města. Dále bude firmou Kubík realizována dostavba a přestavba stávající budovy obchodního centra, vybudování nové pasáže spojující autobusové nádraží s ulicí Čs. armády vedoucí do náměstí, rozšíření parkovacích míst, výstavba chodníků a pobytové plochy (piazzeta) kolem obchodního centra Kubík," sdělil místostarosta Brettschneider.

Opravy jsou rozplánované do dvou částí. V první fázi proběhne rekonstrukce kanalizační sítě od křižovatky Lanškrounská – Komenského až po ulici Na Stráni. Staré vodovodní přípojky budou zrušeny a NN vedení bude přeloženo do země. Projektové práce na tuto část oprav jsou hotové. Ve druhé fázi, která bude zahájena v roce 2018, dojde k rekonstrukci průtahu Moravskou Třebovou, počínaje komunikací Lanškrounská, přes Sušice až po přejezd na silnici do Starého Města. Oprava komunikace by měla být hotová v roce 2019. Projektová dokumentace průtahu se aktuálně připravuje.

Kolik to všechno bude stát a kdo to zaplatí? „Finančně rekonstrukce kanalizace a průtahu není známa. Kanalizaci bude financovat město, rekonstrukci komunikace Pardubický kraj," upřesňuje místostarosta Pavel Brettschneider.

Není pochyb o tom, že se rekonstrukce frekventované křižovatky dotkne obyvatel i návštěvníků města, přinese mnohá omezení a bude mít zásadní dopad na dopravní provoz. Vedení města si je, podle místostarosty Brettschneidera, těchto komplikací vědomo. „Bude to velmi náročné na provoz a rozhodně se to dotkne lidí ve městě. Celé dopravní řešení se musí zadat odborné firmě, která vyprojektuje dopravní obslužnost při rekonstrukci průtahu a rekonstrukci kanalizace," řekl.

Rekonstrukce však, podle mínění radnice, přinese ve výsledku mnoho dobrého. Město si od ní slibuje zrychlení dopravy v nejvíce zatížené křižovatce ve městě. „A úprava kolem obchodního centra Kubík zlepší životní prostředí a občanskou vybavenost," uzavírá Pavel Brettschneider.