Kriminalita Romů v Moravské Třebové: tabu, či jen fáma?

Moravská Třebová – Sužuje město romská kriminalita? Starosta se domnívá, že ne.

Pocitová mapa Moravské Třebové zpracovaná v roce 2016 s vyznačením lokalit, kde se lidé necítí bezpečněFoto: Jiří Pánek

Starosta Miloš Izák chtěl v nedávné diskuzi ujistit občany, že je ve městě bezpečno. Vylíčil jim, že romská kriminalita je zanedbatelná, dlouhodobě setrvalá a nenarůstá. Svá tvrzení podložil statistikou, čísly. Kriminalita Romů se má v Moravské Třebové pohybovat kolem tří a půl až čtyř procent. Svou statistiku teď ale musí vysvětlovat.

ČÍSLA NEROSTOU

„Jedná se o dlouhodobý odhad s tím, že kriminalita Romů skutečně nedosahuje nárůstu, jak si představuje část veřejnosti i médií. Oficiální statistika vlastně neexistuje. Jsou totiž Romové, kteří si uvádějí národnost českou," řekl mimo jiné Miloš Izák.

Kde tedy ona uklidňující čísla vzal? Starosta tvrdí, že od policie: „Pokud jsem mluvil o stavu romské kriminality, jen jsem čerpal ze zdrojů Policie České republiky. Nikdo vám to přesněji neřekne než policie."

POLICIE NESOUHLASÍ

Ta se proti tomu ale ústy mluvčí Hany Kaizarové ohradila a podobné statistiky popřela: „Pro nás to není kritérium, které bychom sledovali. Policie ve statistikách nesleduje, jakého jsou pachatelé etnika nebo národnosti."

Miloš Izák ale trvá na svém. „Stojím si za tím, že kriminalita celkově nepřevyšuje čtyři procenta a nepřevyšuje je od osmdesátých let. Policie má přesný přehled o tom, kteří Romové tady páchají opakovaně trestnou činnost," zopakoval na dotaz Deníku.

K čemu taková statistika, která nespočívá na ověřitelných faktech a číslech, vlastně je? Podle starosty má sloužit pouze k uklidnění veřejnosti. „Je to jenom pro zklidnění nálad obyvatelstva, aby nesváděli všechnu trestnou činnost na Romy. Mě to pohoršuje. Nezastávám se jich, ale nemůžeme všechno svádět na Romy," vysvětluje Miloš Izák.

Otázek je ale víc. Procentuální vyjádření znamená podíl z celkového počtu obyvatel Moravské Třebové, nebo počtu Romů ve městě? „Přehled o tom, kolik je ve městě Romů, nemáme, to neexistuje. Nikdy jsem po tom nepátral ani to nemám v úmyslu, protože na věci to nic nemění," uvedl k tomu starosta. Zatímco starosta představu nemá, romská poradkyně Hana Navrátilová ano, a to konkrétní. Podle ní čítá romská menšina ve městě přibližně 450 příslušníků. Potvrzují to i terénní pracovníci místního Centra volného času, kteří jsou s romskou komunitou ve městě dlouhodobě v kontaktu.

Nemalá část obyvatel Moravské Třebové, zejména ti, kteří bydlí na náměstí a v okolních ulicích, kde žije i romská komunita, má subjektivní pocit, že ve městě není bezpečno. Potvrzuje to pocitová mapa, kterou si vedení města nechalo loni zpracovat. Občané, kteří se na vytvoření mapy podíleli, vyhodnotili centrum města jako lokalitu, kde se necítí bezpečně.

Starosta ale tvrdí, že k tomu není důvod: „Nemyslím si, že je v ulicích nebezpečno. Trestnou činnost páchají opakovaně jednotlivci, nejde o masovou záležitost. Jsou to pořád stejní lidé, kteří se pohybují mezi kriminálem a svobodou. Není to nic, co by nás mělo významně znepokojovat."

Přesto vedení města bezpečnost a veřejný pořádek nebere na lehkou váhu. Má kamerový systém, který chválí i státní policie. V současné chvílí má dvanáct kamer. V letošním roce by se, podle starosty, mělo investovat 400 tisíc do inovace softwaru, který kamerový systém řídí. Zvýšil se také počet příslušníků městské policie, a to na třináct strážníků.