Knihy o historii vydané k 750. výročí města skončily na smetišti

Jevíčko – Šestapadesát výtisků publikace o historii Jevíčka město vyvezlo do sběrného dvora. Kvůli poškození.

Vyhozené knihy bez zjevného poškození putovaly do sběrného dvora, kde je objevil bývalý starostaFoto: Deník/Jiří Šmeral

Nezvyklý spor mezi dvěma starosty nyní řeší v Jevíčku. Ten bývalý si ze sběrného dvora odnesl několik desítek knih o historii města určených k recyklaci. Současný starosta však tvrdí, že knihy jsou poškozené a nelze je tedy distribuovat mezi lidi.

Na posledním zasedání jevíčského zastupitelstva bylo schváleno, že půdní prostory městského úřadu budou přebudovány na archiv. Mezi věcmi, které se zde nacházely, byly i knihy Jaroslava Mackerleho o historii Jevíčka vydané před deseti lety k 750. výročí města.

„Byla to náhoda. Jel jsem kolem a viděl jsem u úřadu přistavenou vlečku. Věděl jsem, že na půdě byly knížky od Mackerleho, tak jsem se pracovníků, kteří věci vyklízeli, ptal, jestli tam nějaké nezůstaly," řekl Deníku někdejší starosta, nyní zastupitel Roman Müller.

DO SBĚRNÉHO DVORA

Jaké však bylo jeho překvapení, když se mu dostalo odpovědi, že knihy byly právě odvezeny do sběrného dvora. „Hned jsem tam jel. Bylo to štěstí, protože pracovník sběrného dvora právě lisoval starý papír," popsal Roman Müller.

„Po domluvě jsem všechny knížky, kromě dvou které zapadly za balíky, odvezl. Když to někdo udělá, tak nemá úctu k historii. Je to nejvzácnější dílo, které o Malé Hané máme," dodal.

Starosta města Dušan Pávek s tím však nesouhlasí. Podle jeho slov jsou knihy poškozené, a proto byly vyřazeny. „Knihy byly poškozeny při havárii vody v roce 2013, která kvůli prasklé hadici přívodu vody na WC v budově úřadu zaplavila přízemní skladovou místnost, kde se nacházely i knihy Jaroslava Mackerleho. Při havárii bylo poškozeno vodou a vyřazeno celkem 73 knih," vysvětlil starosta.

Po havárii byly knihy uloženy na půdě. Vyřazení z účetní evidence proběhlo za za přítomnosti tehdejšího starosty Romana Müllera. Škodu zaplatila pojišťovna.

„Nyní při stavbě archivu v půdních prostorách byly poškozené knihy odvezeny pracovníky města do městského sběrného dvora, odkud měly putovat do zpětného výkupu papíru společně s dalším papírem nashromážděným ze sběru a výtěžek měl být poukázán na činnost Základní školy v Jevíčku," dodal Pávek.

VÝTĚŽEK? 30 KORUN

Pokud jde o výtěžek, který by vyhozené knihy jako starý papír škole přinesly, šlo by, při váze knih a ceně sběrového papíru, zhruba o částku do třiceti korun.

Jaké budou další osudy vyhozených knih? Někdejší starosta by je rozdal školám nebo lidem, kteří o ně projeví zájem. Město se k tomu však staví jinak.

„Řešíme svévolný odvoz knih ze sběrného dvora bývalým starostou Müllerem, který je bez našeho vědomí a souhlasu ze sběrného dvora odvezl. Budeme požadovat, aby byly knihy vráceny a naloženo s nimi dle původního záměru města," řekl Dušan Pávek.

MORÁLNÍ ÚJMA

Jinými slovy, se město rozhodlo, že knihy bez viditelného poškození i přesto zlikviduje. „Naše rozhodnutí neznělo vyhodit knihy na smetiště, ale při recyklaci vrátit do systému, což považuji za běžnou praxi. Jsme si vědomi morální újmy z likvidace knih, ale na druhou stranu není vhodné a možné knihy poskytovat do oběhu poškozené. K vrácení knih bude pan Müller vyzván vedením města. Není možné, aby si kdokoliv ve sběrném dvoře cokoliv bral bez souhlasu provozovatele," nastínil starosta.

Výzva k vrácení odvezených knih někdejšímu starostovi opravdu přišla. Pokud by si chtěl knihy ponechat, má se s žádostí obrátit na radu města.