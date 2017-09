Kniha lidem nahradí kroniku

Mikuleč – Nevelká obec na trase mezi Svitavami a Litomyšlí dostala svoje dějiny. Ne, že by neměla žádnou minulost, ale scházelo její písemné zaznamenání.

Obálka nové publikace o Mikulči.Foto: Deník/Jiří Šmeral

„Kniha ve své podstatě nahrazuje kroniku obce. Žádná se nám totiž do dnešní doby nedochovala,“ vysvětluje v předmluvě k nové publikaci o obci starosta Josef Dvořák.



Autorem knihy je regionální badatel Miloš Pešek, který má za sebou podobnou knihu o dějinách Benátek u Litomyšle. „Úkol to byl nesnadný. Nejpodstatnějším důvodem je fakt, že z původních obyvatel – pamětníků, již v současné době téměř nikdo nežije,“ povzdechl si autor v závěru publikace.



Skutečně, psát regionální dějiny není snadná disciplína. Klade na autora nemalé nároky. Musí být odborníkem tak trochu na všechno, na celá dlouhá historická období, od středověku, kdy většina dnešních obcí, včetně Mikulče, vznikla, až téměř po současnost. Navíc, shromáždit relevantní historický materiál, který by podrobně mapoval osudy nevelké lokality, bývá mnohdy hledáním jehly v kupce sena.



Nedá se říct, že by se to autorovi podařilo bez výhrad. Řada tvrzení, se kterými se lze v knize setkat, je přinejmenším diskutabilní. Ani kvalita použitých obrazových příloh, většinou fotografií, není právě nejlepší. Ale na druhou stranu je třeba ocenit, že se do nelehké práce pustil. A najdou se rovněž pasáže, třeba ty, které se týkají výzdoby kostelíka sv. Jiří, na níž se podílel Mikoláš Aleš, které jsou velmi inspirativní.



Kniha je rozčleněna mnoha kapitol, které si všímají nejen historie, ale i přírodních poměrů, památek, zemědělství, zvyků, tradic a obyčejů, lidové architektury nebo činnosti místních spolků.



Dějiny obce se autor rovněž pokusil zasadit do širšího vývoje českomoravského pomezí. A nepominul ani existenci někdejšího největšího německého jazykového ostrova Hřebečsko a s tím spojenou, do nedávna zamlčovanou, německou historii tohoto regionu. A to je třeba ocenit.