Kde všude nás sledují kamery?

Svitavsko – Kamerové systémy, kterými jsou monitorována veřejná prostranství většiny měst, se staly běžnou součástí našich životů. Většina lidí je nevnímá, neuvědomuje si, že se při pohybu v městském prostoru nachází v jejich zorném poli.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Na pořízení a provoz kamerových systému místní samosprávy vynakládají nemalé finanční prostředky. Odpovídají však užitku, který kamery při prevenci, potírání a odhalovaní kriminality přinášejí? Nehrozí zneužití kamerových záznamů?



JEDINÉ JEVÍČKO

Z pěti měst svitavského okresu nedisponuje kamerovým systémem pouze jediné, malohanácké Jevíčko. „O instalaci kamerového systému uvažujeme v příštím roce v souvislosti s nedávným zřízením městské policie. Máme v plánu pokrýt především Palackého náměstí, příjezdové komunikace do města, případně další problematická místa na doporučení městské policie,“ vysvětluje starosta Dušan Pávek.



O finanční náročnosti na pořízení kamerového systému zatím vedení města bližší představu nemá.



Město Polička má pouhé čtyři kamery. „Jsou umístěné na náměstí, autobusovém a vlakovém nádraží,“ přibližuje tisková mluvčí Naděžda Šauerová. Přístup k záznamům z kamer mají strážníci a policisté. „Záznamy se vyhodnocují online v pracovní době, zpětně v případě, kdy nikdo není ve službě,“ upřesňuje mluvčí.



Příkladem protiprávního jednání, které se pomocí kamer podařilo objasnit může být podle Šauerové jízda osob pod vlivem alkoholu, poškozování odpadkových košů na náměstí, dopravní nehody. „Záznamy se uchovávají asi 12 dní, nikde není zaznamenáno kdo, kdy a proč do záznamů nahlížel, data z kamer jsou chráněna pracovníky IT městského úřadu. Zneužití je nemožné,“ ujišťuje Naděžda Šauerová.



40 KAMER VE SVITAVÁCH

Desetkrát víc kamer mají ve Svitavách. „Osmnáct kamer je přímo ve správě městské policie. Ostatní jsou zřízeny a spravovány jinými subjekty a správa dat je poskytnuta městské policii,“ vyčísluje velitel městské policie Rostislav Bednář.



Podle policie se jedná o kamery monitorující veřejnosti přístupné vnitřní prostory, jako recepce, vestibuly, vstupy do objektů městského úřadu nebo multifunkčního centra Fabrika. „Spravujeme je v systému s nižšími nároky na archivaci ne déle než čtyři dny,“ upřesňuje Bednář.



Konkrétní rozmístění kamer není podle Rostislava Bednáře žádným tajemstvím. „Zřízení kamerového bodu je jedna věc a záběr kamery a rozsah monitorování určitého prostoru věc druhá. Záleží tedy na místě a samozřejmě i na technické stránce,“ vysvětluje velitel městské policie. Monitorována je převážná část náměstí, parkoviště ve městě, nemocnice, kino, autobusové a vlakové nádraží, hřiště a některé ulice.



Strážníkům se za pomoci monitorovacího kamerového systému daří pravidelně odhalovat krádeže, poškození majetku, ale také dokumentovat jiná nestandardní chování. „Odhaleny byly například krádeže ve venkovním prostoru jedné z kaváren na náměstí, kterých se opakovaně dopouštěla jedna žena,“ uvádí Bednář. Na začátku června byli díky kamerovému systému dopadeni dva mladíci, kteří poškodili skleněnou vývěsku.



V letošním roce městská policie prozatím archivuje 39 záznamů. Vloni jich bylo 47. „Online obraz a záznam z 22 kamer je operativně k dispozici na dispečerských pracovištích městské policie a obvodního oddělení policie. V současné době lze dohledat záznam zhruba měsíc zpětně,“ vysvětluje Rostislav Bednář.



Záznamy jsou uloženy na zabezpečeném datovém úložišti s přístupem pouze pověřeným osobám – strážníkům městské policie. Administrátorské přístupy jsou zaznamenány ve správcovském softwaru. Obrazové výstupy pro potřeby dokazování nebo šetření jsou podle velitele městské policie předávány protokolárně. Pro únik nebo zneužití platí trestní odpovědnost.



8 PLUS 1 V LITOMYŠLI

Kamerový systém provozují rovněž v Litomyšli. Skládá se z osmi statických a jedné mobilní kamery. „Jsou na náměstí, podél silnice I/35, u Nového kostela, na frekventovaných křižovatkách, u základních škol a na zámeckém návrší. Mobilní kamera se používá dle potřeby,“ sdělil tiskový mluvčí Michele Vojáček.



Díky kamerovému záznamu se podle Vojáčka před pár týdny podařilo objasnit krádež kola. „Strážníci městské policie nedávno díky online záznamu vyjeli na pomoc řidičce v nouzi, kterému se na průtahu městem rozbilo auto,“ vypočítává tiskový mluvčí.



Záznamy se vyhodnocují online i zpětně. Strážníci nemají vyčleněné operátory pro nonstop monitorování kamerových záznamů, ale sledují je pokud nejsou v terénu. Archivované záznamy má k dispozici pouze městská a státní policie. Veškeré poskytování materiálů se přísně eviduje. „Poskytují se pouze na písemnou žádost policie a soudu, ne soukromým subjektům. Záznam se maže zhruba po třiceti dnech automaticky,“ uzavírá Michele Vojáček.