Káva, to je příběh, který si zaslouží naši pokoru, říká barista roku

Litomyšl – Kde jinde než v kavárně se sejít s člověkem, který je čerstvým držitelem titulu Barista roku. O nápoji, který milují lidé na celém světě, dokáže mluvit hodiny. Dokáže přesvědčit k vypití šálku výběrové kávy i člověka, jenž ji nikdy v životě neochutnal. Z Prahy, kde pracuje, přijel osmadvacetiletý barista JAN ŠKEŘÍK do rodné Litomyšle.

JAN ŠKEŘÍK. Je úžasné pít první kávu v životě s člověkem, který jí věnuje svou veškerou energii a lásku. Foto: Deník/ Petr Šilar

Kde začíná cesta k titulu nejlepšího baristy v Česku?

Před devíti lety jsem se jel do Skotska učit anglicky a dostal jsem se do kavárenského řetězce Costa Coffee. Práce mne chytla, ale pak jsem si řekl, že mám na víc než jen dělat kafíčka. Rozjel jsem kariéru v logistice. Nakonec jsem zjistil, že mě ta káva bavila. Před dvěma lety jsem začal v jedné pražské kavárně a pražírně. Měl jsem štěstí na lidi a rychle jsem se posunul.

Bylo to štěstí, že jste se dostal hned k nejlepším?

Dá se to tak říci. Měl jsem štěstí, ale ten první krok jsem udělal já. Nastoupil jsem do nové firmy, velmi rychle jsem se dostal na post vedoucího kavárny a hlavního baristy. Získal jsem rychle mnoho zkušeností. Po pár měsících jsem se zúčastnil první soutěže v přípravě filtrované kávy, kde jsem byl třetí, a pak se to průběžně nabalovalo.

Jaká byla konkurence na letošním mistrovství?

Vzhledem k tomu, že se navýšilo startovné, aby se přihlásili jen ti nejlepší, tak nás bylo dvacet.



Co jste připravoval?

Za patnáct minut jsem musel udělat tři druhy nápojů. Espresso, mléčný nápoj a volný nápoj. Pro každého ze čtyř porotců jeden.



První dva nápoje si dokáže většina lidí představit. Co však byl ten třetí?

Musí být založený na espressu plus nějaké ingredience. Většinou obsahují chutě, které jsou obsažené v kávě a vyzdvihují je. Já jsem použil čerstvou šťávu z grepu, sirup ze žlutého melounu, který byl třikrát filtrovaný a redukovaný na třicet procent, a k tomu panelu, což je něco jako třtinový cukr, který neprošel rafinací. Z toho byl sirup, který byl zmražený na suchém ledu.



Jaký byl výsledný nápoj?

Byl to hodně komplexní a napěněný nápoj. Díky synergii se v chuti objevila švestková povidla, kakao a karamel a při chladnutí červené jablko. Bylo to úžasné.



Kde jste vzal nápad? Inspirace, nebo zkoušení?

Kombinace obojího. Je potřeba vyladit poměry surovin i postup. Inspiraci jsem hledal mezi mistry světa či finalisty mistrovství.



Je ten drink jen soutěžní, nebo i pro zákazníky?

V této přesné podobě ne. Vzhledem k ingrediencím by byl neskutečně drahý.



Jaká byla vaše příprava na mistrovství baristů?

V prosinci jsem poslal přihlášku. Od ledna jsme s naším pražičem a nákupčím začali vybírat kávu. V únoru jsme začali vymýšlet ten volný nápoj a ve volných chvílích jsem začal trénovat samotnou prezentaci. Od 1. do 9. března, kdy proběhlo první kolo, jsem trénoval každý den dvanáct až čtrnáct hodin.



Kromě přípravy kávy vše musíte komentovat v angličtině. Co bylo nejtěžší?

Osvědčilo se mi známé rčení: Těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Obtížné je pracovat, mluvit a udržovat oční kontakt s porotci.



Co pro vás titul znamená?

Znamená to, že jsem odvedl dobrou práci a že odchod z dopravy ke kávě byla dobrá volba.



Kvalifikoval jste se na mistrovství světa do Soulu. Kdy to bude a jaká bude příprava?

Do Koreje pojedu v listopadu. Budu mít jinou kávu. Na mistrovství záleží, aby byla co nejčerstvější od sklizně, což znamená, že moje káva ještě neuzrála, nebyla sklizena a nebyla upražena. Bude i jiný volný drink, jiná prezentace. Na tom všem začnu pracovat v září. V tuto chvíli mě čekají přípravy dlouhodobějšího rázu, jako je fyzická příprava, protože se dost potím. Pojedu kardiocvičení, abych tento problém odboural. Můj největší problém na mistrovství byl, že jsem se neusmíval a nebyl stoprocentně příjemný. Byl jsem striktní, věcný a soustředěný. Zkrátka začnu hledat kávu a styl.



Jaký by byl ideální postup při hledání kávy?

Když to dobře dopadne, tak bych se mohl vydat s naším pražičem na farmu do Kolumbie, kde bychom si tu kávu sami zpracovali. To by bylo na prezentaci naprosto skvělé, protože bych věděl o kávě úplně vše a přesně.



Soutěž je jedna věc a mistrovství také. Co byste chtěl ale dělat dál?

Tenhle rok je to mistrovství a nic jiného. Každý, kdo se však kávě věnuje, uvažuje o vlastní kavárně. I já mám v hlavě nějaké projekty. Zatím se však musím hodně učit. Titulem to nekončí, ale spíše začíná. Možná začnu s nějakým školením pro lidi, i když to už vlastně dělám v kavárně.



Je šance, že by nějaký projekt mohl vzniknout v Litomyšli?

Honza Škeřík a vlastní kavárna v Litomyšli? To v tuto chvíli asi ne. Kupní síla na malém městě není, musel bych dělat mnoho ústupků. Pokud někdo dělá výběrovou kávu na úrovni jako já, tak by to bylo výrazné. Nedávno jsem však měl nápad na nějakou akci s místními kavárnami, ale nevím, zda na to bude nyní čas a prostor. Uvidím, jestli to bude festival, mítink, nebo workshopy. Rád bych oživil kavárenskou kulturu.



Co je podle vás největší zločin na kávě, když vkročíte do běžné kavárny?

Neúcta k práci schované za tou kávou. Před baristy pracovalo na kávě mnoho lidí, a velmi tvrdě, že si to nedokážeme ani představit. Hrozně moc lidí se ke kávě chová tak, že ten příběh neznají a neuznávají ho. Nemají pokoru.



Vaše definice kávy?

Vášeň. Koníček. Poslání.