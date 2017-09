Jednání o D35 bude bouřlivé

Litomyšl – Rada města Litomyšl přijala usnesení, že podporuje výstavbu dálnice D35. Jedná se o variantu nula. Radní přijali usnesení v časové nouzi a rozhodli dříve, než se k dané věci vyjádřilo zastupitelstvo. Toto rozhodnutí vzbudilo vlnu nevole u odpůrců dané varianty, ti považují toto jednání za chybu.

VYKOLÍKOVANÁ trasa silnice D35 u obce Časy. Takto daleko jednání o výstavbě v okolí Litomyšle ještě nejsouFoto: Deník/Jiří Sejkora

To však odmítá starosta Litomyšle Radomil Kašpar. „Chyba to nebyla. Územní řízení bylo zastaveno. Čas je do prosince,“ sdělil Kašpar.

Zastupitelé se sejdou 21. září a jednání o D35 je hlavním bodem programu. Lze očekávat bouřlivou diskusi, a to napříč politickým spektrem. Zda bude vedena o rozhodnutí rady, nebo o variantách, není jasné.



Co však nepotěší občany, kteří na jednání dorazí, bude fakt, že rada navrhne, aby se o podpoře některé z variant hlasovalo tajně. „Myslím, že to je správný postup. Připravíme hlasovací lístek, kde se bude zaškrtávat buď jednička, nebo nula,“ řekl Kašpar.



Jednání ale patrně nijak razantně nezmění postoje k D35 a je otázkou, zda vůbec bude mít význam. Je jasné, že nezrychlí výstavbu tolik potřebné dálnice.