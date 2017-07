Jedlík nepohrdl meruňkami a chilli

Bystré – Nejde o to co, ale jak rychle. To je jediné kritérium pro maxijedlíka z Bystrého. Tentokrát zavítal Jaroslav Němec do Velkých Pavlovic, kde se zúčastnil meruňkobraní.

Součástí této akce bylo i pojídání osmi meruněk rozkrojených na polovinu. Maxijedlík samozřejmě vše spolykal a nakonec i vyhrál. „Byl to fofr a meruňky byly tvrdé,“ okomentoval stručně svůj několikavteřinový výkon.



O týden dříve měl na hradě Veveří těžší úkol. Na soutěž v pojídání chilli papriček dorazili zkušení borci, kteří mají s touto pálivou surovinou dostatek zkušeností. Dvacet feferonek však Jaroslav Němec spořádal za 48 vteřin a nedal tak soupeřům šanci.

Autor: Petr Šilar