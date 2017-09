Jak dostat kamiony z měst? Nejsnazší bude převod, změna zákona je složitá

Lázně Bohdaneč – Jak dostat tranzitní kamionovou dopravu z center měst a obcí? To bylo hlavní téma předvolební debaty Deníku, které se zúčastnili lídři politických stran, jež mají největší šanci získat mandáty v Poslanecké sněmovně. Debata se uskutečnila v Lázních Bohdanči.

Výběr místa přitom nebyl vůbec náhodný. Jediné lázeňské město v Pardubickém kraji totiž dlouhodobě trápí nákladní vozidla, která si přes Bohdaneč a okolní obce zkracují cestu z dálnice D11 do průmyslové zóny v Semtíně.



HŮŘ NEŽ OSTATNÍ

„V květnu jsme si nechali udělat měření, které zjistilo, že městem za den projede 16 tisíc aut. Jsme na tom stejně jako Svitavy a hůř než ostatní města v kraji. Lázeňští hosté si stěžují a kvůli hluku někteří nechtějí bydlet v nejnovějším pavilonu,“ řekl starosta Lázní Bohdanče Miloš Karafiát.



V Bohdanči se dlouho pokoušeli přesvědčit úřady, aby na silnici I/36 umístily dopravní značku zakazující vjezd kamionů. To se ale za současné legislativy ukázalo jako nereálné.



„Podle zákona nelze na dálnicích a silnicích první třídy omezovat kamionovou dopravu. Je to navázáno i na evropské právo o volném pohybu zboží,“ vysvětlil poslanec Martin Kolovratník (ANO).

Snahu získat výjimku z tohoto zákona už v Bohdanči vzdali a vydali se jinou cestou. Chtějí, aby stát převedl silnici na kraj, čímž by se stala silnicí druhé třídy a bylo by možné na ni zakázat tranzitní kamionovou dopravu. Převod je podle politiků na dobré cestě, optimistické odhady (viz infoblok) říkají, že by silnice mohla patřit Pardubickému kraji již příští rok na podzim. Nejprve ale musí převod schválit krajští zastupitelé, kteří by o něm mohli jednat už na svém nejbližším zasedání.



„Převést silnici I/36 na komunikaci druhé třídy je nejjednodušší řešení. Změna zákona by byla složitá Pojďme ‚tlačit’ to nejschůdnější řešení,“ navrhl komunistický poslanec a zároveň krajský zastupitel Václav Snopek.



LOGICKÁ CESTA

Legislativní změna, která by umožnila na některých silnicích první třídy zakázat kamiony, se příliš nezdá ani Marku Výbornému, který je ředitelem pardubického Gymnázia Mozartova a kandiduje za KDU-ČSL. „Principielně je špatně zavádět výjimky. Zní to sice líbivě, ale nevěřím, že by to ministerstvo dopravy podpořilo. Logická a nejjednodušší je cesta převodu,“ uvedl Výborný.



„Takové situace by ale měl řešit stát, nikoliv město,“ upozornil poslanec za ODS Simeon Karamazov.



Třeba Martin Kolovratník považuje změnu zákona za lepší řešení a vyzval své kolegy, aby po volbách, pokud se sejdou ve Sněmovně, vyvolali na toto téma zákonnou iniciativu. S úspěchem se ale nesetkal. „Pokud by ministerstvo dopravy zachovávalo logiku právního řádu, tak by se na takový návrh nedívalo s nadšením. Je to jako kdybychom někde měli postavenou železniční trať a zakazovali bychom, aby tam jezdily vlaky,“ poznamenal ministr bez portfeje Jan Chvojka (ČSSD).



ZMĚNA STATUTU

Také podle poslance za TOP 09 Jiřího Skalického bude převod silnice na kraj legislativně čistším řešením. „Je možné zkusit i poslaneckou iniciativu a uvidíme, co na to řekne ministerstvo,“ řekl Skalický s tím, že by Bohdanči mohla také pomoci aktualizace statutu lázeňského místa, který je už zastaralý.



Tipy lídrů, kdy bude dokončen převod silnice I/36 na Pardubický kraj

jméno strana tip Jan Chvojka ČSSD prosinec 2018 Simeon Karamazov ODS listopad 2019 Martin Kolovratník ANO září 2018 Jiří Skalický TOP09 září 2019 Václav Snopek KSČM září 2019 Marek Výborný KDU-ČSL říjen 2018

ZAJÍMAVOST

Sázka o pivo: projde změna zákona?

Diskuse o možnosti změnit zákon tak, aby bylo možné vystrnadit kamiony z některých silnic první třídy, vedla k neobvyklé sázce.

„Bavit se o změně zákona nemá smysl, k tomu nikdy nedojde! Jsem ochoten se s každým vsadit o flašku, že se ten zákon nezmění,“ nechal se slyšet ministr bez portfeje Jan Chvojka, který bude v říjnových volbách lídrem sociální demokracie.



Toho se hned chytil jeho kolega z Poslanecké sněmovny Martin Kolovratník (ANO), který naopak vyzýval k tomu, aby poslanci vlastní iniciativou přispěli ke změně zákona. „Já tu sázku rád přijmu. Můžeme se vsadit třeba o sud dobrého pardubického piva,“ prohlásil Kolovratník.