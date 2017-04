Litomyšl – Město může přijít o instituci, která uchovává jeho historickou paměť. Badatelé a historici v Litomyšli mají obavy. Vyvolala je nedávná, zdánlivě formální schůzka litomyšlského starosty Radomila Kašpara s Ivo Šulcem, ředitelem oblastního archivu Zámrsk, pod který organizačně spadá okresní archiv v Litomyšli. Jsou obavy oprávněné nebo jde o bouři ve sklenici vody?

Hrozí archivu v Litomyšli zánik?Foto: město Litomyšl

„Dozvěděl jsem se, že město hodlá ukončit okresnímu archivu pronájem zámecké konírny, v jejíž dvou částech má archiv depozitář," uvádí v otevřeném dopise emeritní ředitel litomyšlského archivu Milan Skřivánek.

Budovu konírny na zámeckém návrší, která byla v polovině 90. let rekonstruována z prostředků tehdejšího okresního úřadu, má archiv až do roku 2025 bezplatně v pronájmu. Důvodem rekonstrukce bylo nejen vyřešení katastrofální prostorové situace archivu, ale i tristní stavební stav konírny, pro kterou se hledalo vhodné využití.

Důvodem, proč chce město ukončit archivu pronájem konírny, údajně je, že její aktuální využití neodpovídá připravované koncepci zámeckého návrší. Město ve svých vyjádřeních ohledně budoucího využité objektu konírny mlží.

„Zmíněná schůzka představitelů města a státního oblastního archivu byla formální záležitostí, při které se řešila obecná témata. Jedním z nich bylo možné stěhování archivu," sdělil starosta Kašpar. Podle jeho vyjádření ale město v současné době žádné takové plány nemá. „Je ale možné, že zastupitelé za několik let tento názor přehodnotí," dodal starosta.

Ředitel oblastního archivu v Zámrsku Ivo Šulc však interpretuje závěry schůzky zcela jednoznačně. „Starosta mě oficiálně informoval o tom, že město bude mít v roce 2023 o budovu konírny zájem," uvedl Šulc na dotaz Deníku. Vedení archivu je, podle ředitele, na podobnou eventualitu připraveno.

„Není to nějaká katastrofa, se kterou bychom si neuměli poradit. Veřejnost se nemusí bát, že by archiv v Litomyšli zanikl. Neznamená to, že bychom okresní archiv v Litomyšli zrušili. To určitě ne. Není důvod propadat panice. Zájem na jeho zachování je, domnívám se, všestranný," dodává Šulc.

Podle Ivo Šulce bude jen třeba někam umístit archiválie, které jsou v konírně uložené. „Nabízí se několik možností, prověřujeme získání vhodných objektů, ať už v Litomyšli nebo někde jinde. Další variantou je výstavba zcela nového archivu, který by byl jenom státní," nastínil možné směry řešení Ivo Šulc.

Archiv má rovněž záložní plán pro případ, že by se v Litomyšli nepodařilo najít vhodné prostory. „Část archiválií, které jsou méně frekventované nebo nezpracované, převezeme dočasně, než se situace vyřeší, do nejbližšího organizačního útvaru," uvedl ředitel.

Z vyjádření města není zcela zřejmé, proč se schůzka s ředitelem oblastního archivu odehrála zrovna teď. Podle tiskového mluvčího města Michele Vojáčka jednala o archivu už předchozí garnitura. „Současný starosta si při nástupu do funkce dojednal schůzku s ředitelem archivu, aby se poznali a navázali spolupráci," řekl.

Současný starosta Kašpar je ale ve funkci už druhý rok. A vysvětlení, že ani jedna strana nenašla až dodnes v kalendáři vhodný termín, nezní příliš přesvědčivě. „Je to věc, kterou se budou zabývat politici až v dalším volebním období," uzavřel Vojáček.