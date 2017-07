Hráči u klávesnic začínají šlapat na paty těm na hřišti

Svitavy – Mají dresy, fanoušky, manažery. Trénují několik hodin denně a hrají na mezinárodní scéně. Liší se však tím, že jejich kolbiště je na internetu a svou popularitu získávají klikáním myší. Řeč je o hráčích počítačových her. Právě ti nejlepší se sjeli o víkendu do Svitav, aby předvedli své dovednosti.

Hitpoint FINALS 12 ve Svitavách.Foto: Deník / Šilar Petr

DOTAHUJEME SVĚT

Hraní her na nejlepší úrovni v současné době není zábavou, ale dá se označit za elektronický sport. „Ve Svitavách se hraje finále národních lig nejpopulárnějších týmových her v České republice i ve světě. League of Legends a Counter strike,“ řekl organizátor a zakladatel profesionálního hraní v České republice Ondřej Báča. Ten založil i společnost Hitpoint, která organizuje zápasy i celou ligu.



Mnohým se může zdát, že jde o zábavu, která nemá se sportem nic společného. Opak je však pravdou. Zvláště ve světě je znát, jakou prestiž hraní her má. „E-sport se propojuje ve světě s klasickým sportem. Fotbalové týmy, celky z NBA či NHL mají svoje počítačové týmy,“ sdělil Ondřej Báča.



V Čechách je hraní her na profesionální úrovni na začátku vývoje. Po sedmi letech hraní je i zde znát, že si nachází stále více příznivců. Jen pro představu. O víkendu navštívilo svitavskou Fabriku více jak 1500 lidí. Finále sledovalo dalších 8500 na síti. Zájem o akci byl větší než o většinu klasických sportů ve městě.

Zázemí pro hraní je podle organizátorů ve Svitavách perfektní. Rychlé připojení na internet, televizní studio i zatím dostatečný sál pro diváky. „Samozřejmě jsme daleko za hokejem a fotbalem, ale dostáváme se nahoru jako například florbal. I po sedmi letech je naše činnost v plenkách, ale zlepšuje se to. Fanoušci při zápasech skandují jména hráčů i týmů. Kupují si dresy a nechávají si je od těch nejlepších hráčů podepisovat,“ dodává muž, který by se dal nazvat průkopníkem v rozvíjejícím se e-sportu.



HRAJÍ ZA MZDU

O vítězství a poháry se podělily o víkendu dva týmy. Historicky nejúspěšnější eSuba a v současnosti jediný profesionální tým eXtatus. Hráči druhého celku jsou placeni sponzory a i když jsou jejich platy ve srovnání se světem nízké, tak atakují hranici průměrné mzdy.



Hnacím motorem takovýchto turnajů však nejsou jenom peníze. Jde především o prestiž. Díky ní roste i základna fanoušků, kteří jsou důkazem úspěšnosti e-sportu a vlastně i jeho rozvoje. Jejich vzrůstající počet láká totiž sponzory, kteří roztáčí kola byznysu v oblasti počítačového hraní. V současné chvíli neexistuje svitavský etým, ale do budoucna není vyloučené, že nejslavnější sportovec Svitav bude počítačový hráč.