Hospodaření města lidé sledují na webu

Litomyšl - V Litomyšli nově zveřejňují veškeré faktury, které projdou účetnictvím. Občané mohou zkoumat rozpočet města podrobněji.

Ilustrační foto.Foto: Deník/ Petr Šilar

„Jsme nadstandardně transparentní," prohlásil starosta Litomyšle Radomil Kašpar na lednové tiskové konferenci. Reagoval tak na informaci, že kromě rozklikávacího rozpočtu města jsou nově na internetu k dispozici i veškeré faktury. Výjimku tvoří pouze ty, které obsahují osobní údaje. I tak jich je zhruba tři a půl tisíce ročně. Jak moc bude nová služba občanům k užitku, lze zatím jen spekulovat. Každopádně zájemci o podrobné hospodaření města mají možnost sledovat velmi přesně finanční toky.

Z technického hlediska se nejedná o složitou operaci. Zveřejňovat tyto údaje může opravdu každá obec. Nejedná se ani o finanční zátěž na provoz. Další oslovená města se však k tomuto kroku nechystají.

V Litomyšli na webu naleznete rozpočet i faktury. Například v Moravské Třebové byste tyto informace hledali marně. Tajit však nic nechtějí. „Nic špatného na zveřejňování nevidím, není co skrývat. Nebylo to však na programu jednání," vyjádřil se starosta Miloš Izák.

V Poličce faktury nezveřejňují, na webu nemají ani rozklikávací rozpočet. Přesto lze na stránkách města nalézt informace o příjmech a výdajích pro daný rok. Tuto službu provozuje ministerstvo financí a je zpracována pro každou obec. Na této stránce lze zjistit pouze obecné informace. Výhodu má pouze tu, že je zadarmo.

Ve Svitavách lze o finančních tocích zjistit více. Službu pro občany pořídili za zhruba sto tisíc. Devadesát procent z této částky však kryla dotace. Na zveřejňování faktur se však nachystají. „Tak daleko nejdeme. Nebudeme tuto službu rozšiřovat. Není využívána," sdělil starosta Svitav David Šimek. Jeho slova potvrzují i statistiky. Stránku s rozpočtem si otevřelo 630 uživatelů.

NENÍ ZÁJEM

O pár stovek více lidí vstoupilo na stránku rozpočtu v Litomyšli. Velký zájem o transparentní informace tak není ani zde. To však strůjcům myšlenky nevadí. „Jsme rádi, že daný projekt funguje. Nejde o to, kolik na to přijde lidí. Běžný občan na to nechodí a nebude, není to turistický portál. Je to spíše pro ty, kteří hledají konkrétní věc. Kdo potřebuje, tak tam vše najde. Samozřejmě by mohlo být rozhraní uživatelsky přívětivější. Naším vzorem bylo při tvorbě Nové Město na Moravě, k tomuto vzoru bychom se rádi přiblížili. To je ovšem o další diskuzi," vyjádřil se David Edlman z Generace 89. Toto hnutí po volbách nejvíce prosazovalo zavedení rozklikávacího rozpočtu.

Na webu Litomyšle se můžou ročně objevit více než tři tisíce faktur. Procházet je všechny je opravdu pro otrlé. Zveřejňovány budou vždy po desátém dni v měsíci. „Je to další vstřícný krok vůči veřejnosti. Zavázali jsme se, že budeme otevřenou radnicí, takže jsou na webu nejen smlouvy a objednávky nad padesát tisíc korun, která nám ukládá zveřejňovat zákon," dodal Radomil Kašpar.