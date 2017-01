Hledá se nové využití bývalé dětské nemocnice

Moravská Třebová – Budova možná k zemi ne-půjde. Najde nové využití?

Aktivisté, kteří se postavili proti rozhodnutí zastupitelstva zbourat budovu bývalé dětské nemocnice v Moravské Třebové, přišli s novým návrhem řešení. Poté, co v listopadu loňského roku neuspěli na zasedání zastupitelstva se změnou na částečnou demolici budovy, přicházejí nyní s návrhem na vybudování polyfunkčního vědecko-muzeálního a ubytovacího centra s možností pořádání významných odborných a společenských akcí. Vedení města se jednání nebrání.

„Oslovili jsme starostu a místostarosty s žádostí o schůzku ve věci možnosti záchrany a využití objektu, která proběhla za účasti Jaromíra Kolejky, Libora Lněničky z Masarykovy univerzity, zastupitelky Daniely Blahové, starosty Miloše Izáka a místostarosty Pavla Brettschneidera," řekl Deníku Tomáš Kolkop, který se schůze rovněž účastnil.

Podle iniciátorů návrhu by v budově vzniklo geografické muzeum, badatelská základna, kterou by využívaly univerzity jako detašované pracoviště. Pro návštěvníky by byla zajištěna ubytovací kapacita s minimálně padesáti lůžky.

Předpokládá se, že zázemí by využívali studenti na výměnných studijních pobytech, zahraničních stážích, při praktické výuce i veřejnost. Vznikl by rovněž víceúčelový sál pro pořádání seminářů, přednášek, výstav, kulturních i sportovních akcí. Součástí komplexu by byla vědecká knihovna čítající přinejmenším třicet tisíc knih.

„Do rekonstruované budovy by se rovněž přesunula městská knihovna, která je umístěna na zámku a nemá dostatečné prostory pro další rozvoj," upřesnil zastupitel Tomáš Kolkop.

„Financování by bylo řešeno vlastními prostředky za podpory evropských dotačních zdrojů. Dokumentace pro územní a stavební řízení a provedení stavby z dotačních titulů ministerstva pro místní rozvoj a Pardubického kraje," dodal.

Investorem by, podle předkladatelů projektu, mohlo být město a partneři, Akademie věd ČR, domácí i zahraniční univerzity, Pardubický kraj či Česká geografická společnost.

„Není to špatná vize. Podobné geografické muzeum údajně neexistuje nikde na světě. Také přemístění knihovny ze zámku je dobrý nápad. Koncepce má být předložena do konce února. Abychom věděli, co by mělo centrum obsahovat, jak by mělo být financováno, kdo by je měl provozovat. Koncepci jsme nechali na předkladatelích projektu," sdělil místostarosta Pavel Brettschneider.

Naopak myšlenka ubytovací kapacity s padesáti lůžky se mu moc dobrá být nezdá. „Jsem dost skeptický. Vybudovat padesáti lůžkový hotel na evropské úrovni představuje opravdu hodně peněz. A musel by to provozovat soukromý subjekt, město určitě ne," domnívá se Pavel Brettschneider. „Nepředpokládám, že by vysoká škola provozovala muzeum, stát ani kraj taky ne, tak by to určitě dopadlo na město. Je otázka jaké budou provozní náklady. Kdo to bude platit," uzavřel Brettschneider.

Hlavní slovo, zda se město do projektu pustí či ne, bude mít zastupitelstvo. „Dohodli jsme se, že investiční záměr a konkretizovaný návrh využití objektu by měl být předložen na jednání zastupitelstva města v polovině března," přiblížil Tomáš Kolkop.

Demolici budovy nemocnice schválilo zastupitelstvo loni v červnu na základě posudku technických služeb a doporučení strategického výboru. Před demolicí budovu zachránilo podání žádosti o zapsání objektu na seznam kulturních památek. Město už mělo zajištěnou projektovou dokumentaci na demolici budovy a vybraného zhotovitele, který zahájil práce. (sme)