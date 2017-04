Historické lehárny čeká rekonstrukce

Jevíčko – Kraj investuje další finance do oprav v jevíčské Sanatorce. Část areálu Odborného léčebného ústavu v Jevíčku projde během několika let nepřehlédnutelnou proměnou. Kromě bývalého dětského pavilonu, jehož rekonstrukce začala před několika týdny, se oprav dočkají i historické lehárny.

Historické lehárny jsou spolu s dalšímu budovami Odborného léčebného ústavu v Jevíčku kulturní památkou. Foto: archiv OLÚFoto: Deník / Šmeral Jiří

Návrh na zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele schválili krajští radní. Finanční náklady na obnovu leháren v pavilonech S a N dosáhnou 16,5 milionů korun. Investiční akce bude rozdělena do tří etap. Původně se počítalo s deseti miliony, to by však podle hejtmana Martina Netolického na opravu nestačilo.

„Předpokládané náklady bylo nutné navýšit, jelikož do realizační projektové dokumentace musely být zapracovány připomínky a požadavky odboru památkové péče," upřesnil Martin Netolický. Zvýšené náklady si mimo jiné vyžádá výroba replik původních rolet a dalších historických prvků. Podle hejtmana je nutné si uvědomit, že pavilony postavené v letech 1913 až 1916 jsou od loňska nemovitou kulturní památkou.

„Díky tomuto projektu opravíme lehárny, které slouží pacientům s pneumologickým onemocněním či TBC. Ti jsou hospitalizováni na izolačních lůžkách a nemohou opustit budovu," dodal Martin Netolický.

Obnova leháren je rozvržena do tří etap. První etapa má proběhnout ještě v letošním roce a zahrnuje zhruba třetinu obnovy pavilonu S. Zahájení druhé etapy, při které bude obnova pavilonu dokončena, je naplánováno na příští rok.

„Rekonstrukce spočívá v kompletní obnově všech částí dřevěné konstrukce včetně dřevěných výplní skeletu, výplní otvorů a nátěrů. Dále se jedná o obnovu klempířských a zámečnických konstrukcí, elektroinstalace a hromosvodu," popsal krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Podle jeho slov rovněž dojde ke statickému zajištění havarijních konstrukčních prvků. „Pro bezbariérový přístup budou v pavilonu S umístěny mobilní dřevěné vyrovnávací rampy, což umožní pacientům jednodušší pohyb po budově," upřesnil.

Třetí a poslední část rekonstrukce, plánovaná na rok 2019, zahrnuje celou obnovu pavilonu N. „Zde je navržena obnova klempířských prvků, elektroinstalace a nátěrů celé dřevěné konstrukce. Stávající dispoziční řešení, vzhled a výška zůstanou zachovány," uvedl radní Valtr.



INVESTUJÍ 50 MILIONŮ

Pardubický kraj tak v průběhu tří let, počínaje letošním rokem, proinvestuje v Odborném léčebném ústavu v Jevíčku bezmála padesát milionů korun. Rekonstrukce bývalého dětského pavilonu na plicní rehabilitaci si vyžádá investici kolem 34 milionů. Vznikne zde 39 nových lůžek, cvičebny a vyšetřovny. Hotovo by mělo být do konce letošního roku.