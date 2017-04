Hazard se stal příčinou sporu

Svitavy – Souvisí kriminalita ve městě s hazardem? Podle studie Nadačního fondu proti korupci a sdružení Naši politici, která u měst nad pět tisíc obyvatel srovnala míru kriminality se vstřícností vůči tvrdému hazardu, rozhodně ano.

Automaty. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

„Ukazatele hazardu a kriminality byly srovnávány za období 2013 a 2016. Města Vysoké Mýto a Litomyšl se rozhodla vyhlásit nulovou toleranci a velice tvrdě hazard postihovat. Naopak Svitavy a Moravská Třebová se rozhodly podporovat hazard, či v případě Svitav dokonce zvýšit počet povolených hracích přístrojů ve městě," říkají autoři studie Janusz Konieczny a Šárka Trunkatová. Vedení města se však proti tvrzení ostře ohrazuje.

„S tím nemůžeme v žádném případě souhlasit," sdělila tisková mluvčí Zuzana Pustinová. Podle starosty Davida Šimka jde v případě studie o absolutně nepravdivý materiál. Svitavská radnice argumentuje tím, že kriminalita ve městě je nejnižší za posledních pětadvacet let. Podle velitele městské policie Rostislava Bednáře bylo loni spácháno 231 skutků. Oproti roku 2015 se jejich počet snížil o čtyřiadvacet.



KDO REGULUJE POČET?

Do polemiky se vedení města pouští také nad počtem herních automatů. Starostu Šimka přitom nejvíce rozhořčilo tvrzení, že město se dokonce rozhodlo zvýšit počet povolených hracích přístrojů ve městě. „Je třeba rozlišovat mezi výherními hracími přístroji, kterých městský úřad povolil v rámci regulace pouze šestnáct, a 232 kusy herních zařízení, které povolilo ministerstvo financí a město na tuto skutečnost nemá vliv," tvrdí svitavská mluvčí.



Autoři studie i ministerstvo však oponují. „Plnou kontrolu nad tím má město. Pokud vyhlásí nulovou toleranci hazardu, pak po určité době, až skončí platnost vydaných povolení, nebude ve městě ani jeden hrací přístroj," vyvrací tvrzení radnice Janusz Konieczny.



Ve Svitavách vyprší poslední platné povolení v únoru 2020. Jeho slova potvrzuje i mluvčí ministerstva financí Filip Běhal. „Ministerstvo při vydávání povolení postupuje zcela v souladu s obcí zvolenou regulací vyjádřenou v obecně závazné vyhlášce, prostřednictvím které mohou obce regulovat provozování hazardních her na svém území," uvedl na dotaz Deníku.



Pokud se tedy představitelé místní samosprávy rozhodnou, že budou regulovat nejen lokality, kde umožní provozování hazardních her, ale i počet hracích zařízení, ministerstvo musí tuto skutečnost respektovat.



K tomu však ve Svitavách nedošlo. Vyhláška o regulaci hazardu z května 2012 je, podle starosty, výsledkem složitého vyjednávání. "Zastupitelstvo odsouhlasilo kompromisní variantu omezených provozoven. A v novém volebním období, protože sestava zastupitelstva je hodně podobná, jsme se k tomu už nevraceli," vysvětluje David Šimek.



Podle údajů města klesl počet výherních hracích terminálů od konce roku 2014 do letošního března z 26 na 16. Počet videoloterijních terminálů, které, podle tiskové mluvčí, povoluje výhradně ministerstvo, naopak vzrostl ze 137 na 232. Celkově je tak na území města evidováno 248 hracích přístrojů.



Vedení města k tomu dodává, že ne všechna z povolených herních zařízení jsou v provozu. Některá prý, v případě, že firma, která je držitelem povolení, má více provozoven, mohou být umístěna jinde. Pokud však jde o přehled vydaných povolení, ten odkazuje na konkrétní provozovnu a na výrobní čísla konkrétních zařízení. Těžko si tedy představit, že by vlastník investoval do jejich pořízení, a pak je neprovozoval.



Podle Rostislava Bednáře není studie nic jiného než soubor k sobě poskládaných čísel. „Přímá úměra mezi mírou hazardu a kriminality nebyla prokázána. Muselo by jít o konkrétní příklady, kdy byl trestný čin spáchán proto, že hráč neměl peníze a šel si je obstarat spácháním konkrétního skutku," dodává velitel strážníků. Podle Janusze Konieczného se naopak vliv hazardu na kriminalitu podařilo jednoznačně prokázat. „Tam, kde přistoupili k nulové toleranci hazardu, jako například v Litomyšli nebo Vysokém Mýtě, došlo k markantnímu poklesu kriminality," uvádí.