Galaxie i mlhoviny z věže kostela

Borová – Skvělý start do extraligové soutěže zažívají stolní tenisté družstva SKST Borová-Liberec. Tento tým naznačuje, že by se mohl stát štikou sezony, protože ve třech doposud odehraných kolech poznal jenom a pouze vítězství. To třetí se zrodilo v herně KT Praha.