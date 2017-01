Firmy i školy se prezentovaly

Svitavy – Ve svitavské Fabrice se žáci základek mohli seznámit s nabídkou středních škol i budoucího zaměstnání.

Vybrat si správně střední školu, aby měl mladý člověk jistotu, že neskončí na úřadu práce? Technické obory jsou dlouhodobou jistotou.

Dvaadvacet firem a středních škol se prezentovalo včera po celý den ve Fabrice. Příchozí tak měli možnost nejen zjistit, jaká je možnost vzdělávání, ale také uplatnění na trhu práce. V letošním roce se organizátoři zaměřili na technické obory. „Je to příležitost pro firmy i školy. Snažíme se o propojení. Dáváme žákům pohled na možné budoucí zaměstnání a nabízíme i možnost spolupracovat s firmami v rámci, brigád, exkurzí, stáží. Zaměstnavatelé si je mohou vychovávat a nabídnout jim práci," sdělila Lenka Báčová, oblastní zástupce hospodářské komory.

O tom, že technické obory jsou dlouhodobě sázkou na jistotu, není pochyb. Zvláště ve svitavském okrese, kam v poslední době míří velcí hráči na trhu práce. Nezaměstnanost klesla a firmy mají zájem o lidi, kteří mají technické vzdělání. Šance na získání práce je opravdu veliká. Každý, kdo vystuduje technickou školu má šanci získat dobře placenou práci, a to i s výhledem do budoucna. „V současné době je v našem okrese více pracovních míst než potencionálních zaměstnanců. Rozdíl je obrovský," popsal situaci Tomáš Lorenc z Úřadu práce ve Svitavách.

ZPESTŘENÍ PROGRAMU

Ve Svitavách se prezentovaly školy a firmy ze svitavského okresu. Nebyly však jediné. Nabídku například zpestřily zástupci Střední průmyslové školy textilní Liberec. Studenti této školy zaujali módní přehlídkou.

„Chci být módní návrhářkou od první třídy a o svoji budoucí školu jsem se začala brzy zajímat. Na liberecké škole mě nejvíce baví estetika, kde se učíme poznávat svět módy a módní kresbu," prozradila Nela Laurinová z Turnova, studentka prvního ročníku. Ta rovněž přiznala, že je pro ni mnohem jednodušší modely kreslit než je předvádět.