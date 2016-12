Festival Svitavská klapka zná vítěze

Svitavy – Festival, který jako neziskový projekt funguje za podpory Pardubického kraje, města Svitavy a soukromých sponzorů, pozval v prosinci návštěvníky do klubu Tyjátr a kina Vesmír již pošesté.

Svitavská klapka každoročně představuje tvorbu mladých filmařů a studentů, od amatérů po poloprofesionály. Klade důraz na přítomnost autorů, díky čemuž vzniká prostor pro diskuzi s diváky, zpětnou vazbu od hostů a komunikaci mezi samotnými autory. Filmový program doplňují kapely a výstavy autorů, kteří mají vztah k regionu. V letošním roce měli návštěvníci možnost si prohlédnout autorské plakáty Tomáše Krásy a fotografie Ivany Zapletalové.



Program byl rozdělen do čtyř filmových bloků, ve kterých bylo dohromady promítnuto 21 krátkometrážních filmů, mezi nimiž nechyběly filmy hrané, animované nebo dokumentární. Přes 170 diváků, kteří na letošní Svitavskou klapku přišli, se postaralo o skvělou atmosféru. V přestávkách mezi filmy vystoupila taneční skupina Body Rockers Squad, její taneční složky Armadillos a WannaBeBBoys, které se zaměřují na street a break dance.

Již potřetí byli na festivalu vyhlášeni vítězové soutěže pro mladé filmaře – Svitavské klapky Junior. Do letošního ročníku byl přihlášen rekordní počet filmů z českých i zahraničních středních škol, a porota neměla rozhodování o vítězích jednoduché. Vysoká kvalita snímků vedla porotu a pořadatele k rozdělení středoškolské kategorie na dvě – hrané a animované filmy. Ve druhém bloku, který byl soutěži věnovaný, byli autoři šesti nejpovedenějších oceněni symbolicky klapkou a věcnými cenami.



V průběhu večera, kterým provázel Ondra Komůrka, se udělovalo také několik čestných ocenění. Cenu starosty města předal David Šimek Dominiku Vontorovi, autorovi filmu Vokativ zpečetěný osude, Cena Mariána Poláka putovala k Pavlu Jakešovi za film Tetovaný námořník. Diváci sami měli opět možnost ovlivnit udělení Ceny diváků prostřednictvím hlasovacích lístků. Zvítězila z nich Sněhurka, animovaný film odhalující tajemství, která se skrývají za klasickým pohádkovým příběhem, od Pavla Jindry.



Po skončení filmových bloků se návštěvníci festivalu přesunuli do klubu Tyjátr, kde se o hudební program postarali svitavská kapela SUE (Svitavy Ukulele Ensemble), olomoucká Blue Apple a DJské duo M&M s hostujícím Adamem Sodomkou.



JANA KOVÁŘOVÁ