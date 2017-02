Dudychova filmová klapka „svírá“ zlatou korunku

Litomyšl – Princezna se zlatou hvězdou na čele se stala inspirací pro sochaře a keramika Jiřího Dudychu při práci na filmové klapce.

„Je to klapka pro Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Tuhle princeznu jsem měl vymyšlenou už dávno, ale pořád mi neseděla velikost hlavy vůči klapce. Až vloni na podzim jsem změnil rozměry a zlatou korunku umístil do rozevřené klapky," popisuje svůj originál Jiří Dudycha. Jeho filmová klapka bude mezi dalšími díly českých výtvarníků, které se představí v úterý na vernisáži v Senátu. Pořadatelé 20. ročníku Salonu filmových klapek oslovili asi sto čtyřicet autorů a mezi nimi i Jiřího Dudychu. Klapky tvoří pravidelně už asi patnáct let a dnes je to pro něj prestižní záležitost. „Inspiraci mám stále, už nyní mám vymyšlené další. Vycházím zatím z pohádek, ale technika se mění, jak se vyvíjím v ateliéru," dodává litomyšlský výtvarník.

Všechny originální filmové klapky budou koncem května vydražené a výtěžek věnován na podporu autorských snímků studentů filmových škol a dalším začínajícím tvůrcům.