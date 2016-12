Dotace na obnovu podloubí už potřetí

Litomyšl – Dotační program na obnovu podloubí na Smetanově náměstí, tak jako v uplynulých dvou letech, poběží i v roce následujícím.

Dotace na obnovu podloubí už potřetíFoto: Deník/Jiří Šmeral

Dotační program má pomoci vlastníkům nemovitostí s revitalizací vybraných objektů bez ohledu na to, zde jde o kulturní památkou či nikoliv. Peníze z dotace lze nově využít na obnovu hlavních průčelí objektů na litomyšlském náměstí. V předchozích letech mohli žádat o dotace pouze majitelé domů s podloubím. To by se mělo v příštím roce změnit.



"Nově budou moci zažádat o příspěvek na opravu i majitelé domů, které nemají podloubí. Počítá se také s příspěvkem na úpravy průčelí u všech domů na Smetanově náměstí," řekl radní Michal Kortyš.



Zájemci o dotaci mohou své žádosti předkládat od poloviny března do poloviny června příštího roku. Podpořeny budou restaurátorské práce v podloubí včetně pilířů a v přízemí domů bez podloubí do výše maximálně sedmdesáti tisíc korun s minimálně padesáti procentní spoluúčastí žadatele. Na ostatní práce v podloubí bude maximální výše dotace padesát tisíc korun s minimálně pětašedesáti procentní spoluúčastí.



Dotační program vyhlásilo město Litomyšl poprvé v roce 2015. Během uplynulých dvou let byl v rozpočtu města na dotace opravy podloubí na Smetanově náměstí vyčleněn dohromady jeden milion korun. V roce 2015 se z přidělených peněz vyplatilo 146 tisíc korun a v roce 2016 byli žadatelé ještě úspěšnější, neboť výše příspěvků dosáhla na 156 tisíc korun. Dotaci za dva roky využilo deset majitelů domů.