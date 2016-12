Dobrý skutek pro Marušku

Svitavy – „Můžeme někomu pomoci zachránit život," tak komentovali maturanti ze svitavské zdravotnické školy nápad jít společně darovat krev. Před Vánoci stihli ještě další dobrý skutek. Pomohli Marušce Samkové z Banína, která se narodila s dětskou mozkovou obrnou.

Má postiženou levou ruku a obě nohy. Pro posílení pohybového aparátu potřebuje přístroj za sedmdesát tisíc korun. Studenti uspořádali ve škole sbírku a ve středu vánoční koncert.



„Studenti přemýšleli o tom, že by chtěli podpořit někoho z blízkého okolí, kdo potřebuje pomoc. Zjistili, že přímo ve třídě mají spolužačku, jejíž sestra Maruška se narodila zdravotně postižená. Rozhodli se, že holčičce pomohou pořídit rehabilitační přístroj, který jí usnadní život," uvedla Naďa Tomčíková, třídní učitelka maturantů. Budoucí zdravotníci uspořádali ve školce sbírku a jako poděkování za finanční pomoc zorganizovali Koncert pro Marušku ve svitavském kostele svatého Josefa. Na varhany zahrála Markéta Samková, jedna z maturantek a sestra nemocné Marušky. „Bylo to dojemné sváteční setkání, které se maturantům nad očekávání vydařilo. Markéta hrála koledy a sváteční písně, žáci zpívali. Bylo vidět, že zažívají příjemný pocit z toho, co dokázali. Milé bylo setkání přímo s Maruškou. Mám krásný pocit, z toho, že mám studenty, kteří nemyslí jenom na sebe a aktivně pomáhají druhým," podotkla Naďa Tomčíková.



Radost má rodina postižené Marušky a také ředitel svitavské zdravky. „Při sbírce ve škole a na dnešním koncertu se vybrala neuvěřitelná částka 8 732 korun," informoval Radim Dřímal, ředitel Střední zdravotnické školy ve Svitavách.