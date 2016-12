Dovedete si představit čekání na zprávu? Třeba až vám zapíšou nemovitost na katastr, přijdou výsledky vyšetření a nepotvrdí se zlá diagnóza, až se rozhodne milovaná, zda s vámi chce žít a skutečně nemá jiného, až přijdou výsledky školních testů?

Dobrá zpráva si Vás najde, počkejte si na ni!Foto: Archiv Daniela Kvasnsičky

A někdy čekáte jen na spoj, abyste se dostali domů. Čekání je časem temna a pošmourna. Celá staletí se v dnešní Palestině převalovaly jen mlhy nejasností, jakékoliv spásy se museli domoci židovští reformátoři Makabejští revolucí a pak obratnou politikou. Nic nebeského! Poslední dvě století byla tak strašná! Kdo ví, co bude?



A najednou se tu míhají informace, dobré zprávy jedna za druhou. Maria dostává exkluzívní informaci, to znamená zprávy jen pro ni. Josef taky. Mluví tu andělé. Jede to! Mágové od východu se domůžou informací pečlivým bádáním. Herodes by potřeboval exkluzívní zpravodajství, a když jej nedostane běsní. Spodina společnosti, honáci od Betléma, co hlídají stáda jateční zvěře, mají celé houfy andělů, kteří jim vyvrací jejich všednodenní ateismus. Vánoce jsou informačním rájem! Každý dostane to, co potřebuje, respektive nedostane to, co se pro jeho uši nepatří.



A přesto platí, že množství informací a zpráv nepřináší vždycky jasno. Nejraději mám Marii, která v nejasnostech a otázkách nelpí na přesném vysvětlení. Gabriel, který jí přišel zvěstovat, trochu koktá, když se jej děvče ptá, jak se může stát matkou, když ještě sexuálně nežije. Dnes bychom jej za to hnali k soudu, když anděl blábolí něco o tom, že „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží," jak píše Lukášovo evangelium. Takhle zneužít nezletilou!



Ale on to je spíše andělský stud, protože ani andělé nemohou všechno vysvětlit a my nemůžeme všechno pochopit. Přesně tak Marie. V úžasu namíchaném s odevzdaností říká, že tedy ano. Ať se stane, když si nebesa vybrala právě ji. Jako kluka mně vždycky bavilo, že v latině Mariino zvolání zní „Fiat!" Jako by užasla, vidíce nový typ italského auta. Myslím, že podobně mimo byla, když odkývala, že se stane to, co by každé dívce v jejím věku notně zkomplikovalo život, ale mnohým na celém světě pomohlo.



Proč to píšu? Protože v současném průjmu informací, ve kterém se staly některé zprávy stejně nebezpečné, jako atomová bomba, nemusíme vědět všechno. A můžeme důvěřovat, že správnou informaci najdeme, dokonce, že si nás taková zpráva najde! Nemusíme vědět všechno. Nemusíme všemu rozumět. A už vůbec nemusíme všechno opakovat. To je vám úleva. Když se letos o Vánocích dozvíte spoustu zbytečných informací, nevěšte hlavu. Některé pusťte mimo sebe. Rodiny se potkávají, lidé mají čas na povídání a ne všechno pomáhá lidem k životu. Ta pravá informace, která k životu vede, která zvedá zrak a dává naději, ta si vás najde. Počkejte si na ni!



DANIEL KVASNIČKA