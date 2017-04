Do Domu bratří Čapků se vrátí spisovatelé. Odpočívat a tvořit

Budislav - Dům spisovatelů se dočkal vzkříšení. Turistickou sezonu v něm zahájí výstava snímků Karla Čapka.

Budislav – Do dřevěné chaty s pískovcovou podezdívkou nedaleko Toulovcových maštalí dlouhá léta jezdili spisovatelé zvučných jmen jako Arne Novák, Fráňa Šrámek, Josef Kainar, Ivan Klíma, či dokonce Václav Havel. V Budislavi se setkávali, odpočívali a tvořili. Jména se změní, ale spisovatelé se do místa vrátí. A stejně tak veřejnost, turistickou sezonu tam zahájí 6. května představení unikátní výstavy.



DOMU VRÁTILI STYL I PŮVODNÍ SMYSL

Za minulého režimu dostala budova zabrat. „V sedmdesátých letech byla provedena nevhodná rekonstrukce. Vznikla velká nádrž na palivo, výkopové práce zpřetrhaly děšťosvody, obrátily spád vody, a ta dům podmáčela," vyjmenovává současný správce domu Štěpán Heger. Kvůli havarijnímu stavu byl dům v roce 2013 uzavřen.



Štěpán Heger tehdy upozornil na stav domu PEN klub, který je jeho vlastníkem. „Klub uspořádal sbírku, aby mohla začít rekonstrukce. Při opravách jsme přicházeli na další nedostatky," vzpomíná správce.



V současné době je dům opravený. Stavba září novotou, interiéry ve druhém a třetím podlaží jsou původní. „Výraznou měrou se na rekonstrukci podíleli místní řemeslníci. Předkové některých z nich dům stavěli," přidává zajímavost Štěpán Heger. Původní je i trámoví, nosná konstrukce, schodiště, rámy oken a okenice, dokonce i dveře od pokojů, kliky a štítky. Po schodištích a chodbách vede návštěvníky červený koberec, který navozuje atmosféru doby, ve které dům vznikl.



Zachovaný je i původní záměr stavby. Bude sloužit spisovatelům k odpočinku a tvorbě, ale i široké veřejnosti. Lidé tak třeba budou moci potkat na Budislavi svého oblíbeného autora.



VYSTAVÍ ČAPKOVY FOTOGRAFIE

Výstavba domu začala v roce 1938 z výtěžku sbírky kongresu PEN klubu. Tehdejší předseda českého centra klubu Karel Čapek na stavbu přispěl na svou dobu neuvěřitelnou částkou 40 tisíc korun. Proč byla pro stavbu vybraná právě Budislav, se nepodařilo zjistit. Možná díky povídce spisovatelky Terézy Novákové, v níž se píše: „Budislav jest nejkrásnější kraj českých to zemí."

Karel Čapek byl nejen významným českým žurnalistou a prozaikem, ale také fotografoval. A právě jeho snímky naplní unikátní stálou výstavu, která vzniká ve společenské místnosti v přízemí domu. „Fotografie zachycují momenty ze života Karla Čapka i okamžiky s jeho přáteli a kolegy. Takto ucelená spatří světlo světa poprvé právě v Budislavi," odtajňuje správce domu Štěpán Heger. Slavnostní zahájení provozu Domu bratří Čapků je naplánované na 6. května 2017.



Z rekonstrukce domu, který byl v roce 2000 prohlášený kulturní památkou, je nadšený i současný předseda Českého centra mezinárodního PEN klubu Jiří Dědeček: „Mám ohromnou radost, že se podařilo dům opravit." Oprava a uvedení domu do původního stavu, tedy stylizace do 40. let minulého století, vyšla zhruba na deset milionů korun. „Tři miliony jsme dostali od Pardubického kraje, šest milionů od ministerstva kultury. Zbytek peněz je od dárců," upřesňuje Jiří Dědeček. (kk, pš)