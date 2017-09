Diváci vybrali desítky tisíc korun

Svitavy – Florbalisté vstupují o víkendu do druhé nejvyšší tuzemské soutěže a postrádají přitom řadu dlouholetých opor. Čeká na ně těžká úloha, pokud budou chtít uspět v silné konkurenci. Družstvo bylo složeno do značné míry nově a teprve samotné zápasy ukážou, na co bude stačit.