Dětský pavilon opraví Profistav

Jevíčko – Vedení kraje ani ústavu si komplikace nepřipouští. Rekonstrukce bývalého dětského pavilonu v areálu Odborného léčebného ústavu v Jevíčku začala. Opravy, které budou stát necelých pětatřicet milionů, financuje Pardubický kraj.

Ilustační fotoFoto: Deník/ Petr Šilar

V soutěži na dodavatele stavby, která byla vyhodnocena začátkem letošního roku, zvítězila společnost Profistav Litomyšl. Stejná stavební firma, která postavila sportovní halu v České Třebové, u níž se den před slavnostním otevřením zřítila střecha.

Vyšetřování nešťastné události není prozatím uzavřeno, vedení Pardubického kraje ani léčebného ústavu si však v případě dětského pavilonu žádné komplikace nepřipouští.

ZMĚNIL BY VÝSLEDEK VYŠETŘOVÁNÍ VÝBĚR?

„V případě Odborného léčebného ústavu Jevíčko se jedná o jinou zakázku, než byla tělocvična v České Třebové," sdělil na dotaz Deníku vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic krajského úřadu Michal Votřel. Zdůraznil, že vyšetřování zřícení střechy není prozatím ukončeno. Jakým způsobem by však Pardubický kraj postupoval, pokud by se prokázalo pochybení na straně Profistavu, spekulovat nechtěl. „Bližší informace můžeme podat po ukončení policejního vyšetřování," uzavřel.

Stejně se k tomu staví rovněž ředitelka jevíčského Odborného léčebného ústavu Lenka Smékalová. „Rekonstrukce jde mimo nás, investorem je Pardubický kraj," uvedla pouze. Z komplikací při právě započaté rekonstrukci obavy nemá.

Soutěže na dodavatele stavby se kromě litomyšlského Profistavu zúčastnily další tři firmy. Rozhodující byla, podle stávajících předpisů, nabídková cena. Podle vicehejtmana Romana Línka však byly rozdíly mezi nimi minimální. „Vítězná nabídka byla od té poslední v pořadí rozdílná jen o patnáct procent," řekl náměstek Línek.

Podle smlouvy, podepsané 2. března, mělo být staveniště firmě Profistav předáno už 28. února. Ve skutečnosti k tomu došlo s desetidenním zpožděním až ve čtvrtek 9. března. V bývalém dětském pavilonu vznikne oddělení plicní rehabilitace. Projekt vypracovala firma Fránek Architects. Průběh rekonstrukce bude kraj kontrolovat prostřednictvím stavebního dozoru.