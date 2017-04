Dětská nemocnice míří mezi památky

Moravská Třebová – Budova bývalé dětské nemocnice, která měla jít k zemi, zřejmě bude kulturní památkou.

Prohlásí ministerstvo kultury budovu bývalé dětské nemocnice za kulturní památku? Přestože rozhodnuto dosud není, vývoj posledních dnů naznačuje, že tomu tak nejspíš opravdu bude.

Rozhodnutí se dá očekávat v nejbližší době. „Ministerstvo kultury nám potvrdilo, že má již v rukou všechny podklady a v současné chvíli pracuje na rozhodnutí," sdělila tisková mluvčí pardubického Národního památkového ústavu Zuzana Vlasáková.

Stanovisko, které památkáři na pro ministerstvo zpracovali, prohlášení za památku nedoporučuje. Podle zdůvodnění, které má Deník k dispozici, nedosahuje objekt výjimečných hodnot požadovaných pro prohlášení za kulturní památku. „Autenticita architektury je značně narušena ve většině prostorů a zčásti i v exteriéru. Největší význam stavby je urbanistický," píše se dále ve zdůvodnění.

Stanovisko bylo podle Zuzany Vlasákové podpořeno závěry interní architektonické komise i regionální komise pro posuzování návrhů na kulturní památky. „Je rovněž shodné se závěry, které v dané věci učinil Krajský úřad Pardubického kraje," upřesnila mluvčí památkářů.

Ministerstvo kultury se však se závěry, ke kterým dospěl památkový ústav, neztotožnilo a posouzení památkové hodnoty budovy nechalo na komisi pro hodnocení návrhů na prohlášení nemovitých věcí za kulturní památky a žádostí o zrušení prohlášení nemovitých věcí za kulturní památky.

DOPORUČENÍ RESPEKTUJÍ

Podle náměstka ministra kultury Vlastislava Ourody je doporučení komise tvořené předními nezávislými odborníky ve většině případů respektováno. „Když jsou všechna tři stanoviska, to znamená od kraje, pověřené obce a památkového ústavu, buď kladná nebo záporná, a ministerstvo se s tím ztotožňuje, tak se to do komise nedává. Ve chvíli, kdy je tam nějaký rozpor nebo se jedná o mimořádnou věc, tak to komise posuzuje," uvedl náměstek na dotaz Deníku.

O tom, jaké doporučení komise ministerstvu dala, se vedení města dozvědělo asi před měsícem. „Z ministerstva kultury jsme dostali zprávu, že jsou připraveni správní řízení uzavřít a jestli máme zájem, můžeme do shromážděných podkladů nahlédnout. Rada města pověřila Radko Martínka, aby za město na ministerstvo zajel a do materiálů nahlédl. Bylo z nich patrné, že komise, která to posuzuje, se přiklání k tomu prohlásit budovu za kulturní památku," vysvětlil místostarosta Václav Mačát.

Po tomto zjištění si vedení města vyžádalo měsíční odklad, aby materiály ministerstva doplnilo. Doporučení komise se vedení města nelíbí. Vadí jim, že komise doporučila prohlášení za památku bez toho, aniž by se kterýkoliv z odborníku přijel do Moravské Třebové na budovu bývalé dětské polikliniky podívat.

V dopise, který vedení města na ministerstvo zaslalo, argumentuje tím, že návrh významného regionálního architekta Oskara Czepy byl přepracován a realizovaná budova nenese význačnější kvality, které by ji začleňovaly mezi milníky moderní architektury v regionu.

„Autor stavbu původně navrhoval umístit v jiné části města, o jejím přesunu rozhodla městská rada a tento přesun byl příčinou přepracování původního projektu. Bohužel na tomto přepracování se již Oskar Czepa nepodílel," uvádí se v dopise.

Podle dobře informovaného zdroje, jehož totožnost Deník zná, ale který si přál zůstat v anonymitě, není vyloučeno, že rozhodování ministerstva může být ovlivněno tlakem občanských aktivistů, kteří usilují o prohlášení budovy za kulturní památku. Nutno říct, že by to mnohé vysvětlovalo. Je totiž otázka, proč si ministerstvo vyžádalo doporučení komise, když stanoviska všech tří stupňů památkové péče k prohlášení památky byla zamítavá.

K průběhu správního řízení se ministerstvo nechce vyjadřovat. Možnost, že by mohlo docházet k ovlivňování, ale jednoznačně vylučuje.

TLAKY JSOU BĚŽNÉ

„Tlak ze strany aktivistů bez odborného zdůvodnění nikdy není a nemůže být pro ministerstvo směrodatný, protože v řízení se vždy hodnotí, zda věc splňuje nebo nesplňuje znaky kulturní památky, což musí vždy přesvědčivě vysvětlit a obhájit v odůvodnění každého rozhodnutí," uvedla mluvčí ministerstva Simona Cigánková.

„Tlaky jsou běžné, jak pro, tak proti, ministerstvo se musí držet odborného názoru," doplnil náměstek Vlastislav Ouroda.

Světlo do dalších osudů chátrající stavby vnese až rozhodnutí ministerstva.