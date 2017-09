Déšť jim nevadí! Dolní Újezd běžel pro děti s rozštěpem

Dolní Újezd – Prší, vlezlá zima, do hasičského areálu se pomalu trousí běžci. Nevzdali to, i když počasí tuhle sobotu láká spíše zalézt do peřin než nazout běžecké boty. „Přece nejsme z cukru,“ tvrdí partička běžců. Přišli podpořit rozštěpové děti.

S rozštěpem se narodila i dnes už tříletá Klárka. Právě její rodiče Běh za novým úsměvem v Dolním Újezdu už podruhé uspořádali. „Klárce jsou tři roky, chodí do školky a náročné je to hlavně s jídlem. Všechno musí mít mixované,“ říká Jana Rejmanová, maminka Klárky. Drobná holčička stojí vedle a usmívá se.



„Běh je součástí akcí na podporu rozštěpových dětí. Když se dítě s rozštěpem narodí, říkáme rodičům, že se nemusí bát, že to není tragédie. Z dětí vyrostou normální dospělí lidé,“ dodává Jana Rejmanová.



MÁ TO SMYSL

Na startu stojí více než stovka běžců, někteří si přišli opravdu zaběhat, jiní podpořit dobrou věc. „Chci podpořit tento úžasný projekt. Jsem nadšená, když se maminky nemocných dětí angažují a dělají pro ně, co můžou,“ říká Jana Klusoňová. Se sáčkem plným plastových víček přijela na běh z nedaleké Trstěnice Lenka Hubinková. „Známe příběh Klárky. Ve školce pro ni sbíráme víčka a běželi jsme i vloni. Chceme podpořit děti s rozštěpem. Tyto akce mají smysl,“ tvrdí Lenka Hubinková, která se s malým synem vydala na kilometrovou trasu.



Zatímco se většina účastníků choulí pod střechou, sportovci si dávají kolečko na zahřátí. Následně vyběhnou na pětikilometrovou trať. „Přišel jsem se proběhnout a spojit příjemné s užitečným. Udělám něco pro své zdraví a zároveň pomůžu dětskému úsměvu. Dnešní počasí mi nevadí, jen kdyby padaly kroupy nebo trakaře, tak to bych nešel,“ vysvětluje Pavel Boštík z Poříčí, který přiznává, že chodí běhat pravidelně.



Páska natažena. Malá Klárka Rejmanová jako první probíhá startem a za ní početný dav běžců. V hlavě jediná myšlenka. Má to smysl! „Běžela jsem dneska poprvé a jestli budu za rok zdravá, přijdu zase,“ loučí se dáma v letech ve sportovním oblečení. Je jedna z více než stovky lidí, které neodradil déšť ani zima.



Pro rozštěpové děti se v sobotu v Újezdu vybralo více než deset tisíc korun. Běh za novým úsměvem se koná na deseti místech republiky, Dolní Újezd je z nich jediná vesnice.