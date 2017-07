Den integrovaného záchranného systému s vojáky, strážníky a pracovníky BESIPu

Litomyšl – Za velkou podívanou by se dala označit akce Den s Integrovaným záchranným systémem. Celé dopoledne byl areál Střední školy zahradnické a technické v obležení dětí i dospělých, kteří přišli obdivovat vystavenou techniku.

K vidění byl policejní vrtulník, sanita nebo hasičská plošina. Zároveň probíhaly nejrůznější ukázky jako záchrana z havarovaného automobilu, bojové umění vojáků, zadržení nebezpečné osoby za pomoci policejních psů nebo požární útok.

„Termín akce byl zvolen na červen, neboť se blíží prázdniny. Děti budou rozvernější a je potřeba je trochu usměrnit a říci jim, jaké nebezpečí hrozí o prázdninách a jak se zachovat při mimořádné události," řekla mluvčí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje Vendula Horáková.

Stejně jako jako její kolega od policie zdůraznila, že by si děti neměly hrát s ohněm. Měly by se chovat zodpovědně na silnicích a pokud dojde k nějaké nehodě, tak volat záchranáře. „Lidé by na sebe i ostatní měli dávat pozor. Teplé počasí způsobuje únavu a nepozornost," připomenul základní radu pro letní dny policejní mluvčí Ondřej Zeman.