Demolice vyvolává emoce

Moravská Třebová – Bourat se bude. Rozhodnutí ministerstva kultury neprohlásit budovu bývalé dětské nemocnice za kulturní památku ukončilo bezmála rok trvající odklad její demolice, kterou schválilo zastupitelstvo. A také vyvolalo bouřlivou diskuzi.

Vedení města trvá na svém. Část opozičních zastupitelů i veřejnosti s bouráním budovy nesouhlasí a nechce se s ním smířit.



ORTEL SMRTI?

A od nevratných následků rozhodnutí dává ruce pryč i ministerstvo. „Opakovaně upozorňujeme, že ministerstvo kultury není orgánem stavebního práva a nerozhoduje a nikdy nerozhodovalo o demolicích staveb,“ reagovala na dotaz Deníku tisková mluvčí ministerstva Simona Cigánková.



Názor, že rozhodnutím o neprohlášení stavby za kulturní památku podepsalo ministerstvo budově dětské nemocnice ortel smrti, mluvčí jednoznačně odmítá. „Stavba i po rozhodnutí může stát dál bez omezení,“ upozorňuje Simona Cigánková. Absence hodnot kulturní památky navíc podle ní neznamená, že věc má být demolována.



ODPŮRCI TO NEVZDÁVAJÍ

Bourání budovy by mělo začít kolem poloviny září. Demoliční výměr ale podle vedoucího odboru výstavby a územního plánování Dušana Sejbala dosud vydán nebyl. „V současné době probíhá řízení k odstranění této stavby,“ upřesnil Sejbal.



Odpůrci demolice, kteří loni v září podali žádost o prohlášení bývalé dětské nemocnice za kulturní památku na ministerstvo kultury, se nevzdávají. Tvrdí, že město už s demolicí neoprávněně začalo. Dokládají to fotografiemi, z nichž má být patrné, že jsou v některých částech budovy vyřezané podlahy a stropy. Podali proto na stavební úřad návrh na prošetření, ten však nemá na případnou demolici odkladný účinek.



Kauza se nyní silně zpolitizovala. Na sociálních sítích sdílelo fotografie s obsáhlým komentářem Sdružení nestraníků Srdcem Třebováci, které má v zastupitelstvu města dva mandáty.



„Dovolujeme si zveřejnit snímky, které vyvrací nepravdivé informace zveřejněné na portálu města,“ uvádí se v komentáři. Podle opozičního sdružení je ze snímků patrné, že byly zahájeny demoliční práce zásahem do konstrukcí, aniž by radnice měla platný demoliční výměr. Otázkou je, proč jsou nám předávány zavádějící informace,“ píše se ve vyjádření.



DISKUTUJE SE

Do diskuze, která se na sociálních sítích rozběhla, vstoupil na straně zastánců demolice i člen výboru pro strategický rozvoj města a neúspěšný kandidát v obecních i krajských volbách Martin Bárta (ČSSD). „Nechápu, proč ti z vás, co sedí v zastupitelstvu a mají od voličů tu možnost a povinnost takovéto kauzy řešit, dokážou pouze kňučet na fb,“ napsal. Upozornil rovněž na to, že opoziční zastupitelé Daniela Blahová (SN) a Josef Jílek (KDU-ČSL), kteří aktuálně s demolicí nesouhlasí, pro ni před zhruba rokem a půl při klíčovém hlasovaní zastupitelstva zvedli ruku.



Oba oslovení se takovému nařčení brání. Daniela Blahová v diskuzi na Facebooku dokonce naznačila, že zastupitelé byli před rozhodováním v březnu loňského roku nepřesně informováni o stavu budovy, proto pro demolici hlasovali. „Poté co se ukázalo, že stav budovy není zdaleka tak tragický, jak nám bylo namlouváno, začali jsme podnikat kroky k vytyčení nového záměru využití budovy,“ ohradila se Daniela Blahová.



Novým záměrem na využití budovy mělo být zřízení geografického muzea ve spolupráci s brněnskou Masarykovou univerzitou. „V návaznosti na jednání s docentem Kolejkou i vedením města o novém záměru si Tomáš Kolkop vyžádal možnost vstupu do objektu. Jako stavební inženýr zhodnotil, že stav budovy zdaleka není tak dezolátní,“ upřesnila pro Deník Daniela Blahová. Podobně se vyjádřil i Josef Jílek. „Fotografie o stavu budovy byly předloženy účelově. Prostě byly zřejmě záměrně vybrány fotografie z nejhorších míst, takže informace o stavu budovy nebyla vyvážená,“ zareagoval Jílek.



V pohledu na to, jak má být s budovou bývalé dětské nemocnice naloženo, nejsou opoziční zastupitelé jednotní. Miloš Mička (TOP09), na rozdíl od svého stranického kolegy Zdeňka Ošťádala, hlasoval pro zbourání. „Dlouhodobě zastávám názor, že se jedná o velmi lukrativní pozemek a město nemá důvod k jeho prodeji za každou cenu. Doposud předložené návrhy na jeho využití byly z ekonomického hlediska nefunkční. Než tento stav, tak je lepší objekt zbourat a ponechat parkovou úpravu,“ domnívá se Miloš Mička.



NULOVÉ ŠANCE?

S názorem vedení města, že budova je v havarijním stavu a neopravitelná, nesouhlasí ani Zdeněk Ošťádal. „Vždy jsem byl pro zachování a opravu. Na výboru pro strategický rozvoj města, jehož jsem dlouhodobě členem, se o budově několikrát jednalo a členové výboru Tomáš Růžička a Martin Bárta stále tvrdili, že budova je v havarijním stavu a že jediným řešením je demolice,“ přiblížil Ošťádal. Výbor demolici nadpoloviční většinou schválil a doporučil zastupitelstvu města k odsouhlasení.

Na jednom se ale odpůrci demolice shodují, že šance ji odvrátit jsou téměř nulové.