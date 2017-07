Cyklobus Českomoravským pomezím vyráží na cesty

Svitavsko, Pardubický kraj - Pěší i cykloturisté se do cíle svých cest mohou svést cyklobusem.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Již podvanácté vyráží letos cyklobus na trasu propojující turisticky atraktivní místa Českomoravského pomezí. Cyklisté i pěší turisté tak ode dneška mohou opět poznávat krásy historických měst regionu. A nejen těch.

„Cyklobus zaveze turisty i na řadu dalších zajímavých míst, jako jsou zámek v Nových Hradech, Hřebečské důlní stezky, úzkokolejka v Mladějově, Toulovcovy maštale či rozhledna na Kozlovském kopci," upřesnil marketingový manažer Českomoravského pomezí Jiří Zámečník.

V provozu bude autobus uzpůsobený pro převoz kol každý pátek, sobotu a neděli. A rovněž o svátcích 5. a 6. července. Jezdit bude hned od prvního prázdninového dne až do 3. září.

Každý pátek odjíždí cyklobus o půl deváté z Poličky a zamíří do Svitav, na Hřebeč, do Moravské Třebové, Mladějova a dále do České Třebové, na Kozlov a do Litomyšle. Odtud bude pokračovat přes Vysoké Mýto a Nové Hrady do Proseče.

Nazpět pojede o půl čtvrté opět z Poličky po stejné trase. „Vyrazit tedy můžete i na odpolední pěší nebo cyklistický výlet třeba do Toulovcových maštalí," vysvětlil Jiří Zámečník.

V sobotu pojede cyklobus rovněž o půl deváté z Poličky. Zamíří ale na opačnou stranu, do Borové, Proseče, Vysokého Mýta a Litomyšle. Odtud dále na Kozlov, do České Třebové, Mladějova, Moravské Třebové, na Hřebeč a do Svitav. O půl čtvrté zamíří z Poličky po stejné trase v opačném směru. V neděli a také o svátcích bude cyklobus jezdit podle stejného řádu jako v pátek. „Podrobný přehled všech měst a obcí, ve kterých bude autobus zastavovat, najdete v jízdním řádu linky 680019," podotkl Jiří Zámečník.

Nabízí slevy

Na lince platí jednotný tarif IREDO, který nabízí výrazné slevy dětem a tělesně postiženým osobám. Pro cestu cyklobusem je možné využít také zvýhodněné rodinné, síťové a časové jízdenky IREDO.

„Letáky s jízdním řádem, mapkou a několika tipy na výlet budou distribuovány do všech poličských domácností koncem června a k dispozici budou také v informačních centrech," dodal Jiří Zámečník.

Provoz cyklobusu je i v letošním roce realizován díky spolupráci měst Litomyšl, Moravská Třebová, Polička, Svitavy, Vysoké Mýto a Česká Třebová. A projekt podpořil i Pardubický kraj.