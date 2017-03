Co může za kriminalitu ve městě? Prý to jsou drogy

Moravská Třebová – Kriminalita a drogová závislost spolu souvisí. Pomůže prevence?

Mapa kriminality. Webová prezentace přináší aktuální data z policejních statistik po jednotlivých měsících roku. Poslední jsou z listopadu loňského rokuFoto: Otevřená společnost, o.p.s.

Existuje ve městě romská kriminalita? A pokud ano, jak závažný představuje problém? Odpověď na tuto otázku zajímala obyvatele Moravské Třebové při nedávné debatě s vedením města.

Starosta Miloš Izák sice připouští, že romská kriminalita v Moravské Třebové skutečně existuje, nepředstavuje však podle něj nijak závažný problém.

„Trestnou činnost páchají opakovaně jednotlivci, nejde o masovou záležitost. Je to dlouhodobě setrvalý stav. Byl takový již v osmdesátých letech, kdy jsem v Moravské Třebové velel obvodnímu oddělení policie," uvedl na dotaz Deníku Izák.

Jako zásadní problém nevidí kriminalitu Romů ani romská poradkyně Hana Navrátilová. Podle ní jde spíše o drobnou kriminalitu páchanou stále stejnými jednotlivci.

„Rozhodně se nejedná o nějakou organizovanou skupinu nebo pachatele závažnější trestné činnosti, jako jsou třeba loupeže," sdělila poradkyně a současně koordinátorka prevence kriminality ve městě.

PENÍZE NA DROGY

Intenzívní kontakt s romskou komunitou mají pracovníci Centra volného času, které ve městě působí už patnáct let. „Ti, kteří páchají kriminalitu, nejsou naší cílovou skupinou, tou jsou rodiče s dětmi. Pokud ale můžu soudit, páchají zločiny lidé od 18 do 35 let, starší už moc ne," domnívá se terénní pracovník centra Kamil Litvik.

„Podle mě souvisí kriminalita s drogovou činností, která tady je, a kterou nepáchají jenom Romové, ale i většinová společnost. Potřebují peníze, proto jdou krást," dodává.

Podle Kamila Litvika je řešením problémové lidi zaměstnat, pomoci jim najít práci a motivovat je, aby si ji udrželi a vytvořili si správné pracovní návyky.

„Předcházením trestné činnosti je podle mě najít lidem zaměstnání. Vzhledem k tomu, že je teď docela dobrá konstelace na trhu práce, se nám to daří poměrně dobře. To, jak dlouho v práci vydrží, už je na nich," vysvětluje Litvik.