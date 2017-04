Chtějí se zbavit ekologické hrozby

Květná – Na okraji katastru obce na Svitavsku je ukryta ekologická zátěž z minulého století. Není příliš nápadná, a tak není divu, že v 90. letech zmizela z mapy ekologických zátěží. Obec nyní získala peníze na průzkum okolí skládky a bude se chtít odpadu ukrytého převážně v zemi zbavit.

Skládka v Květné.Foto: Deník / Šilar Petr

Obec Květná získala peníze na průzkum skládky ze 60. let. „Zažádali jsme o peníze na průzkum, a ty jsme obdrželi. Do konce prvního pololetí budeme mít informace o rozsahu poškození životního prostředí," sdělil starosta Květné Petr Škvařil. Co přesně se pod zemí nachází, není jasné. Patrná je přítomnost komunálního odpadu a olejových skvrn.

Obec na průzkum obdržela dotaci od ministerstva životního prostředí. Náklady na analýzu skládky, která zahrnuje i vrty do hloubky třiceti metrů, se vyšplhají na částku zhruba sedm set tisíc korun. Odstranění ekologické zátěže však bude mnohem dražší. Cena se dá prozatím jen odhadovat, bude v řádu milionů korun.

Proč vlastně Květná tolik lpí na odstranění více jak padesát let staré zátěže? „Květná je oblast, která je uprostřed mimořádného zdroje spodních pitných vod. Byla by škoda tyto zdroje ohrozit nějakou hloupostí či nečinností," odpověděl na otázku starosta Květné.

„Pokud vše půjde podle optimistických předpokladů, tak vše vyřešíme do tří let," dodal Petr Škvařil.