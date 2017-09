Chobotničky pomáhají

Polička – Chobotničky pro novorozence slaví úspěch a čím dál více lidí se zapojuje do „háčkovací“ akce.

V měsíci srpnu se poličské MaTami, centrum pro rodinu připojilo k celorepublikové výzvě olomoucké nemocnice, která prosila o pomoc s výrobou háčkovaných chobotniček pro předčasně narozené děti. Díky podpoře z řad členů MaTami, ale i ostatních dobrovolníků v těchto dnech putuje první várka po poradě s organizací Nedoklubko, která se stala koordinátorem této akce, do pražské nemocnice U Apolináře.



Potřeba olomoucké nemocnice je pokryta na dlouhou dobu dopředu. „Jelikož se nám stále ale ozývají maminky, které nestihly ještě své výtvory dokončit a nebo by ještě chtěly dále háčkovat, je možné i nadále chobotničky do našeho centra přinést a my je opět odešleme tam, kde je jich ještě nedostatek,“ sdělila Lenka Kunčíková z MaTami.

Všichni, kteří se rozhodli podpořit děti, jejichž start do života byl daleko těžší, mají stále možnost. Všem, kdo se zapojili, patří dík.