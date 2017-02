Chirurgové bojují protizměnám

Litomyšl – „Chceme jen dělat svoji práci jako dosud," říká lékař Jaroslav Bělehrádek z chirurgického oddělení Litomyšlské nemocnice.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Pech

Devět lékařů napsalo otevřený dopis proti reformě péče o chirurgické pacienty. Odmítají, že by měli provádět pouze plánované operace, jak chce kraj údajně prosadit do pěti let. Nesouhlasí ani s tím, aby pacienty po 22. hodině vozily sanitky do jiných nemocnic. Vadí jim také, že se informace o nemocnici dozvídají z médií.

Otevřený dopis lékařů neskončil bez reakce. Díky jejich iniciativě se uskutečnilo jednání. S lékaři hovořil krajský radní zodpovědný za zdravotnictví Ladislav Valtr. „Vysvětlili jsme si, že změny v organizaci a náplni jednotlivých oborů v rámci našich nemocnic se teprve promýšlí a zvažují se varianty. Diskuzi s lékaři vedeme prostřednictvím garantů jednotlivých oborů. Není důvod odmítat něco, co ještě není na stole," uklidňuje situaci Valtr.

Chirurgie v Litomyšli je stabilizovaná a lékaři provádí široké spektrum akutních i plánovaných operací. Do Pardubic a Hradce předávají jen pacienty na specializované zákroky.

Po čtvrtečním výbuchu v Poličských strojírnách v Litomyšli ošetřili sedm zraněných. „Jsme blízko k Poličce, dobře dostupní. Navíc v našem regionu je silnice I/35, vozí nám nehody, jsou tu průmyslové podniky, Polička a Květná," hájí oddělení chirurg Jaroslav Bělehrádek. Nechce žádné převratné změny, pouze jistotu, že bude vše jako nyní.

„Personálně jsme na tom velmi dobře, máme mladé doktory a roste počet operací. Jezdí k nám lidé z Litomyšlska, Poličky, Vysokého Mýta i České Třebové. Máme výborné zázemí i vybavení. Navíc pokud tady mladí lékaři neuvidí nejširší škálu výkonů, půjdou jinam," vysvětluje Jaroslav Bělehrádek. Změny ve zdravotní péči se podle něj dotknou periferie regionu. „U našich nemocných je to komplikovanější a sociálně citlivější než ve velkých městech. Lidé mají nárok na kvalitní, rychlou a dostupnou akutní péči," dodává chirurg.

Nenechává ho klidným ani představa pouze plánovaných operací v Litomyšlské nemocnici. Pak už prý nepůjde jen o chirurgii. „Omezila by se činnost rentgenu, biochemie, laboratoří, transfuzní stanice, to ovlivní celou nemocnici," obává se budoucnosti Jaroslav Bělehrádek, který chce pomáhat nemocnicím v okolí s akutní péčí. „Jde nám o to, aby Litomyšlská nemocnice byla plnohodnotným článkem v systému pěti krajských nemocnic," zdůrazňuje lékař.

STRACH PŘETRVÁVÁ

Lidé v regionu mají o Litomyšlskou nemocnici již delší dobu obavy. V nejistotě žijí lékaři i zdravotní sestry. Na jejich otevřený dopis přišlo několik reakcí. Za chirurgy stojí radní Litomyšle. „Chápu obavy lékařů i obyvatel, protože máme jako jediní zkušenost s uzavřením porodnice a dětského oddělení. S vedením nemocnice a představenstvem jsme v kontaktu. Při řešení problémů je důležité, aby vedení Nemocnic Pardubického kraje komunikovalo se zaměstnanci Litomyšlské nemocnice a oni věděli, že se s nimi počítá. Mám však pocit, že se to zatím úplně nedaří," sdělil starosta Litomyšle Radomil Kašpar.

NENÍ ROZHODNUTO

Vedení Nemocnic Pardubického kraje omezování péče na chirurgii odmítá. „Žádnou péči nebudeme omezovat, všichni pacienti budou léčeni jako dosud. Převážná část výkonů se bude nadále poskytovat v daných nemocnicích. Když si zlomíte ruku nebo půjdete na plánovanou operaci žlučníku, nepojedete jinam, než jste zvyklí. Chceme jen centralizovat specializovanou péči," informoval Pavel Kožený, vedoucí oddělení komunikace Nemocnic Pardubického kraje.

Obavy lékařů jsou prý zbytečné. „Nejedná se o hotovou reformu ani v případě péče o chirurgicky nemocné, proto je předčasné mluvit o konkrétních změnách. Jsme připraveni se všemi zaměstnanci diskutovat změny, které považujeme za nutné a potřebné. Výstupy odborného týmu očekáváme v letních měsících. Rozhodně se však nejedná o uzavření chirurgie v Litomyšli," ubezpečil Dominik Barták, tiskový mluvčí Pardubického kraje.

Otázkou také je, co by změny udělaly se zájmem mladých lékařů o Litomyšlskou nemocnici. Neztratí o ni zájem? To by se mohlo stát v případě, kdyby se tam prováděly pouze plánované zákroky a byla zrušena nonstop služba na chirurgickém oddělení. Ani současná situace reputaci nemocnice do karet příliš nehraje.

Nemocnici podporuje město, které lékaře láká na výhody. „Motivujeme lékaře k práci v Litomyšli nájmy městských bytů nebo umístěním jejich dětí v mateřských školách. V minulosti jsme také nemocnici koupili počítačový tomograf z rozpočtu města," připomněl litomyšlský místostarosta Josef Janeček.

(ik,pš)