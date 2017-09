Cestujících se změny nedotkly

Svitavsko – Změn autobusových linek mezi Svitavami a Hradcem Králové, ke kterým došlo v důsledku rozhodnutí komerčních dopravců, si cestující většinou ani nevšimli.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Černý

„Důvodem rušení linek byl požadavek dopravců na dotaci od krajů, aby dálkové linky pro ně byly ekonomicky udržitelné. Děláme vše pro to, aby uvedené změny neznamenaly žádné komplikace,“ sdělil před časem krajský radní pro dopravu Michal Kortyš. Pardubický kraj zrušené spoje nahradil novými, které většinou jedou ve stejných časech. Dvě linky nahrazeny nebyly, jeden nový spoj z Jevíčka do Svitav naopak přibyl.



„Zavedení spojů Jevíčko – Svitavy samozřejmě kvitujeme, protože pro nás je to dostupná spojnice na vlakové spoje dál na Pardubice a Prahu a na druhou stranu na Brno pro studenty nebo ty, kteří jsou zaměstnaní někde dál na této trase,“ uvedl starosta Jevíčka Dušan Pávek.



ZŘÍDILI HORKOU LINKU

Stížnosti nebo podněty od cestujících nezaznamenali ani ve Svitavách. Podle vedoucího odboru dopravy Miroslava Doseděla se na „horkou linku“, na kterou radnice cestující na svých webových stránkách odkazuje, nikdo neozval.



Autobusové linky ze Svitav do Hradce Králové první školní den využili většinou školáci a studenti. „Tento spoj dneska využívám poprvé, protože jsme skončili brzo ve škole a se spolužáky jedeme domů do Litomyšle. Spoj je mnohem rychlejší než ten, který končí v Litomyšli, proto jedu tímto. Zrušení jednoho spoje by zas takový problém nebyl, protože na Litomyšl jich jezdí hodně a poměrně často,“ svěřila se Deníku Sabina Hanušová.



Přestože jde o dálkové autobusové spoje, většina těch, kteří v pondělí do autobusů nastoupili, cestovala jen několik kilometrů v rámci Svitavska. Cestující do cílové stanice byli v menšině. „Jezdím do jedné vesnice za Jičínem a dřív mi vyhovovalo vystoupit právě v Jičíně. Teď musím vystoupit už v Hradci a několikrát přestoupit. O změně jsem věděla, ale je to pro mě nepříjemné, když sem jedu za příbuznými,“ postěžovala si Ludmila Pavlová. Radek Krajči