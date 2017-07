Bleší trhy dokáží pomoci

Polička, Litomyšl – Zboží na dece, v autě nebo na stolečku. To je Bleší trh. V Poličce ho pořádá mateřské centrum MaTami.

Pořadatelé razí heslo: „Najděme druhé použití pro věci, které by jinak předčasně skončily v popelnici." V sobotu bylo ke koupi oblečení, knihy, věci do domácnosti a mnoho dalšího. Mezi prodejci byly i děti, které prodávaly hračky, se kterými si již nehrají.



„Prodejci odvádí symbolický poplatek, který je následně použit na provoz centra," prozradila Lenka Brennan z týmu MaTami. Další podobnou akci plánují na podzim.



O víkendu se konaly trhy i v Litomyšli. Zde je pořádá sdružení Generace 89 více než pátým rokem. Pravidelně se konají čtyřikrát do roka. V nabídce „blešáku" bylo obdobné zboží jako v Poličce. Prodejci neplatí za pronájem místa. Z utržených peněz dávají dvacet procent do Blešího fondu. Tyto finanční prostředky posléze putují na předem určený dobročinný projekt.



Další akcí budou trhy konané na Toulovcově náměstí v sobotu 15. července.