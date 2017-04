Bez dotací by obce v regionu mohly investovat jen těžko

Sloupnice – Druhá největší obec svitavského okresu disponuje zhruba dvaceti miliony, které může bez problému rozdělit ku prospěchu 1700 obyvatel. Je však nutno dodat, že většina peněz už má dlouho dopředu jasné využití. Neznamená to však, že by v obci neplánovali nové věci.

V ROZPOČTU myslí nejen na investice za miliony. Opravy se dočkají i díky dotacím drobné sakrální památky. Foto: Deník / Šilar Petr

„Volné prostředky máme zhruba ve výši čtyř milionů korun," říká starosta Sloupnice Josef Škeřík. Letmým pohledem do finančního plánu lze zjistit, za co obec „utrácí". Přes čtyři miliony jsou investice do domova důchodců, školy a školky. Starost o zeleň a likvidace komunálního odpadu stojí zhruba dva a půl milionu. „Opravy komunikací vyjdou v letošním roce na dva miliony a údržba sportovišť na milion," vysvětluje starosta.

Na jednu stranu na starost, ale stejně tak i přínos. Tak by se daly zhodnotit investice například od školských zařízení. Starosta je rád, že škola i školka fungují a děti z obce nemusí dojíždět. Nejsou to však jen stavby, které obec financuje. Peníze pravidelně dostávají i spolky, a že jich ve Sloupnici není málo. Dvě stě tisíc korun si dělí 12 organizací.

HŘIŠTĚ I AUTO

Za školou vyrostlo v roce 2003 víceúčelové hřiště s umělou trávou. Ta se letos dočká rekonstrukce. Do května by měla být akce za milion korun hotová, přispělo na ni ministerstvo pro místní rozvoj. Během prázdnin tu dokonce vyroste nové workoutové hřiště za sto tisíc korun. „Jedná se o venkovní posilovací stroje, které budou moci využívat žáci školy, ale i veřejnost. Rozšíříme tak možnosti sportovního areálu," informuje Josef Škeřík.

Sestavit obecní rozpočet s minimem financí a maximálním efektem není jednoduché.

V obci mají dva hasičské sbory. Už v loňském roce získala obec prostředky na nákup jedné cisterny v hodnotě šest milionů korun. Do konce května si ji budou moci z Poličky, kde se vyrábí, vyzvednout. Druhá jednotka, zařazená jako JPO5, bude mít novou dodávku. Kromě zásahů a přesunů stříkačky na přídavném vozíku bude sloužit k odvozu dětí na hasičské soutěže. Ani tu však neplatí obec ze svého. Bez dotací by zkrátka malé obce mohly jen těžko investovat do věcí, které přesahují možnosti rozpočtu.¨

Ve Sloupnici myslí i na kulturu. Loňský příspěvek na opravu drobných sakrálních památek využili na opravu čtyř božích muk. Letos byla ministerstva ještě štědřejší a podpořila opravu památek, které jsou na soukromých pozemcích. „Vytipovali jsme pět památek, které je potřeba opravit. Jde o sochy a kříže. Je to otázka půl milionu korun," říká starosta. Obec zaplatí deset procent z celkové částky a pokud peníze nezíská, je připravena vše opravit třeba příští rok. Rozhodně se ale chce drobným památkám věnovat.

KANALIZACE ZA MILIONY

Největší a také nejméně jistá investice. Projekt je hotový a úvěr připravený. Vše je však závislé na dotaci. Rozpočet druhé etapy výstavby kanalizace je více než čtyřicet milionů korun. Pokud vše dobře dopadne, tak by se mohlo začít v létě. Vystavěno by mělo být šest kilometrů potrubí a připojeno dvě stě nemovitostí.