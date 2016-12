Bazén se vyrovná konkurenci

Svitavy – Krytý plavecký bazén je součástí mnoha měst. Ten svitavský zde stojí již od roku 1994. Nyní vedení města řeší, jak zvýšit jeho lukrativnost mezi vysokou konkurencí v okolí.

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN ve Svitavách se brzy dočká velké rekonstrukce a rozšíření.Foto: archiv SPORTES Svitavy

„Dnes je to jen zařízení pro plavce o šesti drahách a dětský bazén bez dalšího volnočasového využití. Nová rekonstrukce předpokládá zachování drah, ale rozšíří se o wellness včetně saunového světa a velké vířivky s různými relaxačními zónami," řekl v minulosti Jaroslav Kytýr, jednatel společnosti Sportes.



Loňský rok byla zahájená architektonická studie a zapracovaly se případné připomínky a požadavky, které měli Svitavané. Letošní rok byl zasvěcený tvorbě všech stupňů projektové dokumentace. „Nyní jsme ve stavu kdy jsme získali územní rozhodnutí, stavební povolení a dokumentaci pro výběr zhotovitele," uvedl Jaroslav Krytýr.



Na konec ledna příštího roku je v plánu zahájit soutěž o zhotovitele stavby, ta potrvá zhruba tři až čtyři měsíce. „K prvnímu červenci bychom rádi předali staveniště a spustili tento projekt, který bude doufám po svém dokončení významný pro celou svitavskou veřejnost," dodal Jaroslav Krytýr. S pracemi by měla být stavební společnost hotová do září roku 2018. „Harmonogram této akce je takový, aby se celá rekonstrukce stihla dokončit během jednoho školního roku. Bude tak mít minimální dopad například na plavecké školy, kterým by výpadek velmi uškodil. V tomto případě jsme ochotni uvolnit potřebné finance na tréninky v okolních městech," řekl starosta David Simek.



Celková částka za plánovaný projekt se blíží k výši sto padesáti milionů korun. „Město již několik let na tuto investici spoří, díky tomu je možné určitou část zafinancovat z našeho rozpočtu a dále je v plánu vzít investiční úvěr ve výši sto miliónů korun," dodal David Šimek.