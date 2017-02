Bazén čeká oprava za miliony

Svitavy – Zastupitelstvo Svitav schválilo stomilionový úvěr na rekonstrukci.

Bude plánovaná oprava krytého plaveckého bazénu ve Svitavách dražší než oprava litomyšlského zámku, který je památkou UNESCO? Rekonstrukce bazénu, kterou na prosincovém jednání posvětili svitavští zastupitelé, vyjde na 210 milionů korun. Alespoň podle zpracované projektové dokumentace.

Nákladnou rekonstrukci chce město financovat ze dvou zdrojů. „V rozpočtu města počítáme s částkou padesát milionů korun," uvedl starosta David Šimek. Sto milionů si chce město půjčit od banky. Výběrové řízení na úvěr bylo vypsáno v prosinci. Nejvýhodnější podmínky, podle starosty, nabídla Komerční banka.

Úvěrovou smlouvu, která bude pro město dlouhodobě znamenat nezanedbatelnou rozpočtovou zátěž, schvalovalo na svém únorovém zasedání zastupitelstvo. Někteří zastupitelé však poukazovali na to, že cena uvedená v úvěrové smlouvě je neúměrně vysoká a navíc že podle původní studie neměla rekonstrukce překročit 150 milionů korun. Rovněž se jim nelíbilo, že úvěr si bere město, a majitelem bazénu je přitom svitavská společnost Sportes.

Dostalo se jim vysvětlení, že banka při posuzování úvěru vychází z ceny projektu. „Cena vyprojektovaná neznamená cena vysoutěžená, která bývá většinou nižší. Rozpočet bude počítat s investicí okolo 150 milionů korun," objasnil starosta David Šimek. Společnost Sportes, kterou stoprocentně vlastní město, není, podle starosty, pro banku dostatečnou zárukou.

Cenu, na kterou se vyšplhal projekt rekonstrukce bazénu, ovlivnila, podle starosty, změna předpisů. „Původní studie nepočítala se zateplením střechy, nicméně nová norma to vyžaduje," vysvětlil David Šimek. Podstatnou investici si podle starosty vyžádá také zásah do technologie. Jen vzduchotechnika by měla stát kolem devíti milionů. „Tyto věci se nemohou ošidit, musí se udělat pořádně," domnívá se starosta.

Na zasedání to chvílemi vypadalo, jako by někteří z přítomných zastupitelů slyšeli o podrobnostech plánované opravy, kterou v prosinci schválili, vůbec poprvé. Podivovali se třeba nad tím, proč chce město financovat rekonstrukci z vlastních prostředků, a nevyužije dotace. Na to starosta Šimek odpověděl, že dotace plánovanou cenu rekonstrukce nepokryjí. Podle něj je v programu, ze kterého by bylo možné finanční prostředky na opravu čerpat, k dispozici 400 milionů korun na 800 podaných žádostí. S žádostmi už město neuspělo v minulosti. Přidělené dotace se navíc, podle Davida Šimka, pohybují kolem dvaceti milionů.

Obavy zastupitelů, že město bude ručit za úvěr, který fakticky získá Sportes, se snažil rozptýlit jednatel společnosti Jaroslav Kytýr. „Peníze zůstanou na účtu města a budou uvolňovány pouze proti fakturám," ujišťoval zastupitele.

Nedůvěru části zastupitelů se však vedení města zjevně rozptýlit nepodařilo. „V době vzniku studie jsme se bavili o částce sto milionů. S hrůzou zjišťuji, že částka je o třicet procent větší, než bylo v rozpočtovém rámci. Zvažte, jestli je tato investice pro nás nutná. Zastavme to, dokud je čas," vyzýval zastupitele Miroslav Sedlák.

Starosta David Šimek zastupitele uklidňoval tím, že schválení úvěrové smlouvy je jen další krok na cestě k rekonstrukci. Podle něj jde o krok nutný pro to, aby bylo možné realizovat soutěž na dodavatele a dosáhnout ceny okolo 150 milionů, se kterou zastupitelé souhlasili. Pokud by město úvěr nezískalo, muselo by částku 100 milionů vyhradit z rozpočtu. Přes zjitřenou debatu nakonec zastupitelé smlouvu o úvěru schválili.