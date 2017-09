„Až zruší poštu na Václaváku, ať příjdou k nám,“ říká starosta

Brněnec – Pobočka České pošty v Brněnci byla kvůli technických problémům přes týden mimo provoz.

POBOČKA ČESKÉ POŠTY v Brněnci byla přes týden uzavřena. Není vyloučeno, že se změní na Poštu Partner.Foto: Kateřina Štoudková

„Dvakrát jsem šel na poštu, chtěl jsem si podat sportku, ale na dveřích visela oznámení, že je zavřeno kvůli výpadku elektrického proudu. Takže jsem musel jet na poštu do Březové,“ řekl Deníku obyvatel nedaleké Moravské Chrastové.



Podle zástupce České pošty Ivo Vysoudila byla pobočka po pár dnech pro veřejnost opět otevřena. „Technický problém byl ve spolupráci s dodavatelem odstraněn,“ uvedl Vysoudil. O jaký problém se konkrétně jednalo, však tiskový mluvčí neupřesnil.



Pobočka pošty sídlí v pronajatých soukromých prostorách na návsi. Vedení obce nabízí poště prostory, které jsou podle starosty Blahoslava Kašpara naprosto ideální. „Už rok se snažíme s Českou poštou domluvit. Nabízíme jim prostory za výhodných ekonomických podmínek, ale dobrat se nějaké odpovědi je nad lidské síly,“ postěžoval si starosta Kašpar. Jedná se prostory, které dříve využívala Česká spořitelna. Obec by je poště pronajala za režijní cenu. „Prostory jsou zabezpečené kamerovým systémem, zamřížované, je to v přízemí, jsou tam jen tři nízké schůdky,“ popisuje Blahoslav Kašpar.



Vedení České pošty má ale, jak se zdá, s brněneckou pobočkou jiné plány. Potvrzuje to mluvčí pošty Ivo Vysoudil. „Česká pošta v současné chvíli vyhodnocuje veškeré možnosti týkající se pošty v Brněnci. Zvažujeme i využití nabídky obce. Jednou z možností však je převod na pobočku provozovanou třetí osobou, tedy tak zvanou poštu Partner,“ sdělil Ivo Vysoudil.



S tím ale brněnecký starosta zásadně nesouhlasí. „Kdybysme byli nějakou koncovou obcí, dejme tomu, ale k nám se sjíždějí lidé z deseti obcí. To je nehoráznost o tom vůbec uvažovat,“ zlobí se starosta Kašpar.



Podle mluvčího České pošty by byla obec první, komu by provozování služby nabídli. „Pokud by k takovému jednání došlo, v první řadě oslovujeme s nabídkou obec, poté hledáme provozovatele z řad podnikatelů,“ vysvětluje Ivo Vysoudil.



Starostovi se ale nelíbí, že by měla zajištění poštovních služeb nést na svých bedrech obec. „To je pro nás absolutně nepřijatelné. Stát má povinnosti, a tohle je jedna z nich, zajistit základní služby pro občany. A to jak ve městech, tak v obcích,“ upozorňuje Blahoslav Kašpar.



Pokud naopak dojde k jejich omezování, přinese to negativní důsledky. „Je to nastartování další tendence, aby se obce vylidňovaly,“ varuje starosta. Poštovní služby podle něj patří mezi základní občanskou vybavenost, bez které se lidé neobejdou. „Mně se to zdá asociální, nerozumné, neuvážené… Až zruší poštu na Václaváku, ať přijdou zrušit poštu k nám,“ uzavírá starosta s nadsázkou.